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Dünya

Sığınmacılar Avusturya sınırından geçiş yaptı

Almanya ve Avusturya'nın sığınmacılara sınırlarını açma kararı alması ardından mültecilerin Almanya'ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor

05 Eylül 2015 13:58

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de trenlere binmelerine izin verilmeyen sığınmacılar Avusturya sınırına doğru yürüyerek çıktıkları yolda hedefine ulaştı. Macaristan hükümetinin otobüs tahsis ettiği ilk grup sığınmacıların Avusturya sınırından geçiş yapmasına izin verildi. Almanya ve Avusturya'nın sığınmacılara sınırlarını açma kararı alması ardından mültecilerin Almanya'ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için Macaristan tarafından 100 otobüs tahsis edildikten sonra Avusturya ve Almanya hükümetleri sığınmacılara sınırlarını açacaklarını duyurdu.

AFP’nin polis kaynaklarına dayandırdığı rakamlara göre 3 bin civarında sığınmacı sınır kasabası Nickelsdorf'tan Avusturya’ya giriş yaptı.

 

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