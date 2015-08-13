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Türkiye'de 'özel güvenlik bölgeleri'nin sayısı 39'a yükseldi

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesindeki 2 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

13 Ağustos 2015 00:48

Hakkari Valiliği, "bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri sebebiyle", kentteki iki bölgenin daha 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Hakkari Valiliği'nin aldığı kararla birlikte, ülke genelindeki "özel güvenlik bölgeleri"nin sayısı, 39'a yükseldi.

"Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla" alındığı belirtilen karar kapsamında, Yüksekova ilçesi sınırlarında bulunan Gürkavak ve Varagöz bölgelerinin, 13 Ağustos  saat 00.01'den 27 Ağustos saat 23.59'a kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Yüksekova ilçesi sınırlarında bulunan Gürkavak bölgesi (Küre Tepe, Hazyen Mahallesi, Betalan Mahallesi, Rubarışın Çayı kuzeyi arasında kalan bölge) ve Varagöz bölgesi (Betalan Mahallesi, İkizlen Mahallesi, Havre Tepe, 2236 rakımlı tepe arasında kalan bölge) 13 Ağustos 2015 günü saat 00.01'den 27 Ağustos 2015 günü saat 23.59'a kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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özel güvenlik bölgesihakkariyüksekovaGürkavakVaragöz

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