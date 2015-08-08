Dersim'de özel güvenlik bölgeleri yürüyüşle protesto edildi

Tunceli'de valiliğin 14 bölgeyi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan etmesi kentte HDP'li milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Dersim Halk Meclisi'nin organize ettiği Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri'nin protesto yürüyüşüne HDP Tunceli Milletvekilleri Ali Can Önlü, Edibe Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, Eşbaşkan Nurhayat Altun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan grup, 'Yasakları tanımıyoruz' sloganları atarak 2 kilometre mesafedeki Gole Çeti Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe katılan arıcılar da özel kıyafetlerini giydi. Burada grup adına konuşan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Nurhayat Altun, savaşın en büyük zararlarını kendileri çektiğini söyledi. Altun, güvenlik bölgesi ilan edilen 14 yerin canlı varlıklara kapatılma anlamına geldiğini belirtti.

HDP Tunceli Milletvekili Edibe Şahin, yasak kararına tepki gösterip, hükümeti eleştirdi. Şahin, yaşanan olayların ardından kentte yasaklı bölgeler ilan edildiğini belirterek, "Dersim'de her 10 yılda bir bu yasaklar gündeme getirilip, sivil halk ve köylü vatandaşımız mağdur ediliyor. Biz bu yasakları tanımıyoruz ve asla doğru bir karar olarak görmüyoruz. Bu karara karşı bütün demokratik haklarımızı kulanacağız. Valilik bu kararından derhal ve acilen vazgeçmeli, vatandaşımız asla mağdur edilmemeli. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Sivil toplum örgütü temsilcileri de yaptıkları konuşmada yasakların kaldırılmasını istedi. Protestocular daha sonra olaysız şekilde dağıldı.