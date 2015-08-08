Gaziantep'teki 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması 15 gün uzatıldı

Gaziantep Valiliği, Karkamış'ta 10 gün önce başlatılan "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulamasının süresini 15 gün daha uzattığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karkamış'ta bugün sona eren Özel Güvenlik Bölgesi uygulamasının aynı bölgelerde 15 gün süreyle daha devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Köprübaşı Hudut Karakolu ile Karkamış İlçesi arasında kalan bölge ve Karkamış İlçesi ile Türkyurdu Hudut Karakolu arasında kalan bölgelerde, 08 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00'ten başlayıp 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00'te bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 08 Ağustos 2015-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."