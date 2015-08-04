Hakkari Valiliği birçok bölgeyi 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti

Hakkari Valiliği, son zamanlarda Hakkari ve ilçelerinde artan saldırılara karşı il ve ilçe merkezlerine bağlı bazı bölgelerin, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Valilik, güvenlik nedeniyle 05 Ağustos 2015 günü saat 00.01'den, 19 Ağustos 2015 günü saat 23.59'a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen bölgelere, sivillerin giriş ve çıkışlarına yasakladığını açıkladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü Terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.



Hakkari merkez ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler, şu şekilde sıralandı:



"Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Yüksekova İlçesi sınırlarında bulunan, Dağlıca ve Çevresi (Dikenpınarı Mevkii – Alandüz Mahallesi -Dilekli Yaylası - İkiyaka Dağları- Belkıstepe arasında kalan bölge. İki Yaka Dağları-Sat Sivrisi (Evretküme Sırtı -Gevenakurkitepe - Ömerkuyusutepe - Karanişritepe - Sernohola Sırtı -Şervinetepe - Lebaydektepe - Havretepe - Kahta Yayla Mevkii - Bozkaya Mahallesi Batısı - Dağlıca Dağları - Eşektepe arasında kalan bölge) İlimiz Merkez sınırları içerisinde bulunan, Meydanpürümüz (Çanaklı Köyü - Oğul Köyü -Yoltepe Mevkii -Arsan Dağı -Katırgediği arasında kalan bölge) 05 Ağustos 2015 günü saat 00.01’den 19 Ağustos 2015 günü saat 23.59’a kadar "Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."