Ülfet Dikici, Eynesil Belediye Başkanı’nın yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söylemişti; CHP’li Torun’dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Eynesil ilçesinde, Ülfet Dikici'nin oğlu ve gelinin Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanındaki adamlar tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili “Yaşananları bilinçli olarak saptırarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar. Başkanımız şikayetçi aile ile görüşürken, parkın işletme sahipleri ile aile arasında tartışma yaşanmış ve arbedeye dönüşmüştür. Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir” dedi.

Ülfet Dikici isimli vatandaş, olayla ilgili şikâyette bulunurken Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise konuya ilişkin olarak, "Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başladılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadın da arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim” açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - Giresun Eynesil'de Ülfet Dikici isimli vatandaş, belediye başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söyledi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazılı basın açıklaması yaparak, söz konusu iddialar hakkında; gerek belediye başkanının, gerek çalışma arkadaşlarının söz konusu davada tanık olarak ifade vereceklerini ve CHP'nin konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Torun'un açıklaması şöyle:

"Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, arbedeyi yatıştırmak için çaba gösterdi"

"Giresun Eynesil’de bir kadının darp edilmesiyle ilgili iddialar Genel Merkez'imiz tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, olay özetle şöyle gerçekleşmiştir: Eynesil Belediye Başkanımız Ahmet Latif Karadeniz, ilçedeki bir parkla ilgili belediyeye şikayet gelmesi üzerine bölgeye gitmiştir. Başkanımız şikayetçi aile ile görüşürken, parkın işletme sahipleri ile aile arasında tartışma yaşanmış ve arbedeye dönüşmüştür. Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir.

"Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

Parkta bulunan çok sayıda vatandaşımız, yaşananlara şahitlik etmiştir. Bunun yanında bölge sakinleri, söz konusu aile ile parkın işletme sahipleri arasında geçmişten gelen bir husumet olduğunu da aktarmışlardır. Belediye başkanımız, söz konusu olayda, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Hal böyle iken, olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşananları bilinçli olarak saptırmaya çalışarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar.

"CHP olarak konunun takipçisiyiz"

Belediye başkanımız, yaşanan olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Gerek başkanımız gerekse çalışma arkadaşları açılacak davada da tanık olarak ifade verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."