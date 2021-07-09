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Giresun Eynesil'de Ülfet Dikici isimli vatandaş, belediye başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söyledi

Başkan, "Parktaki arbede sırasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir" dedi

09 Temmuz 2021 11:06

Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanındaki adamlar tarafından oğlu ve geliniyle birlikte darp edildiğini iddia eden Ülfet Dikici isimli vatandaş şikâyette bulundu. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise konuya ilişkin olarak, "Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başladılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadın da arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim” açıklamasını yaptı. 

Darp edilen Dikici, ailece ilçe parkına gitmelerinin ardından parkın temiz olmadığı gerekçesiyle belediye ekiplerine haber verdiğini söyledi. Dikici, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in yanında bulunan kişilerle çıkan tartışma sonucunda oğlu ve gelini ile birlikte saldırıya uğradığını belirtti. Dikici, darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ülfet Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Parka gitmiştik, parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye Başkanı ve yanındakiler parka geldi .Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da ‘Oturmasının senden mi öğreneceğim’ cevabını verdi.

Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler.

Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler."

Başkan: Parktaki arbede sırasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir 

İddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini belirten CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz şöyle konuştu:

“Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikâyetini öğrenmekti. Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başladılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadın da arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim” (İHA)

 

 

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