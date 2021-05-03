Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin ve uzmanların şiddetle karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce projenin temelinin atılacağı tarih için haziran ayını işaret eden Bakan, “Haziran ayının sonunda temelini atacağız" dedi. Projenin "depremi tetikleyeceği" iddialarıyla ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul süreci 2011'da başlayan bir süreçti. Aslında bunların hepsi, yani 3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, aslında bunları birbirinden ayırmamak gerekir. Bu süreçte hepsi yapıldı, artık Kanal İstanbul kaldı. 200'ün üzerinde bilim adamı çalıştı. Bütün simülasyonlar, testler, kontroller yapıldı. Bu uzmanların verdiği karar sonucunda o dediğiniz dezenformasyonların hiçbirinin doğru olmadığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

A haber'e konuşan Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu ifade ede etti. Geçen hafta yaptığı açıklamada Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya'nın Kanal İstanbul'la ilgilendiğini ancak projeyi yerli firma ve müteahhitlerle yapacaklarını belirten Bakan, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor" demişti.

"Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu"

Avrasya Tüneli hakkında da konuşan Karaismailoğlu, "Sırf İstanbul için değil dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İki kıtayı iki çift katlı tünelle birleştirdiğimiz çok önemli çok büyük bir proje. Adeta bir mühendislik harikası aslında. Çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılmış yüksek teknoloji isteyen bir iş. Böyle gurur verici bir projeyi ülkemize kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. İstanbul trafiğine de önemli ölçüde fayda sağlayan bir proje. Aslında 1,5 asırlık bir hayal bu. Sultan Abdülmecid bunu ilk fikir olarak söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu bu tünelin imalatını yapıp vatandaşımıza ülkemize kazandırmak” ifadelerini kullandı.

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