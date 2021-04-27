Reuters'a konuşan kaynaklar: Türk bankaları, Kanal İstanbul'u fonlamak istemiyor

Türkiye'nin belli başlı bankalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce açıkladığı Kanal İstanbul projesini finanse etmeye çevreye yaratacağı etkinin yanı sıra mega inşaat projelerinin yarattığı yatırım riskleri nedeniyle isteksiz yaklaştığı belirtildi.

Reuters'a bilgi veren dört bankacılık kaynağı, projenin çevresel faktörlerden dolayı oluşturacağı riskler nedeniyle bankaların finansmanda yer almada gönülsüz olduklarını belirtti.

İki bankacı da Türkiye'deki büyük bankaların altısının imzasının bulunduğu sorumlu bankacılık prensipleri anlaşmasının Kanal İstanbul'un inşası için kaynak bulunmasının önünde engel niteliğinde olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın 10 yıl önce ortaya atarken "çılgın proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un inşası için 2019 sonunda yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre 75 milyar lira, yani dönemin döviz kuruyla yaklaşık 13 milyar dolar gerekeceği tahmin ediliyor.

Hükümet, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak 45 km uzunluğuyla kentin batı kesimini ada haline getirecek kanalın yapımına Haziran'da başlamayı planlıyor.

Erdoğan, kanalın boğazdaki deniz trafiğini azaltacağını söylerken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mühendisler ve en az bir ankete göre çoğu vatandaş çevresel yıkıma neden olacağı ve tatlı su kaynaklarını kirleteceği için projeye karşı çıkıyorlar. Erdoğan kanalın üzerinden geçecek ilk köprünün temelinin Haziran ayında atılacağını söylemişti.

Türkiye'nin Karadeniz komşusu Rusya ise Karadeniz'e deniz yoluyla ikinci bir giriş açacağı için güvenlik gerekçesiyle projeden endişe duyduğuna dair sinyaller verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey bankacı, "Projenin finansmanında yer alacağımızı sanmıyorum. Daha çok bir inşaat projesi gibi görünüyor. Çevre sorunu yaratma riski var. Bu açıdan da sıkıntılı" dedi.

Üst düzey diğer bir bankacı da finansmanda, projenin yaratacağı çevresel etkilerden dolayı yer almak istemeyeceklerini belirterek; imzacı bankaların fonlanan projelerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne uyması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'nin İstanbul üçüncü köprü, havaalanı, Gebze-İzmir otoyolu, PPP projeleri gibi büyük altyapı proje finansmanlarında yer alan bankalardan Garanti Bankası , Vakıfbank, Denizbank konuyla ilgili sorulara bir yorum yapmadı. İş Bankası,, , Ziraat Bankası ve Halkbank'tan ise haberin yayımlandığı sırada bir yanıt gelmedi.