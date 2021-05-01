Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'la 4 ülke ilgileniyor, finansmanla ilgili sorun yok

Kanal İstanbul’la Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya’nın ilgilendiğini belirten Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, finansmanla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Türkiye'deki bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik haberleri "dedikodu" olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" dedi.

Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak."

TIKLAYIN | Reuters'a konuşan kaynaklar: Türk bankaları, Kanal İstanbul'u fonlamak istemiyor