Ukraynalı turizmcilerden Türkiye'ye çağrı: Zam yapmayın, 1 milyon Ukraynalı gelsin

Ukrayna Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Oleksandr Novikovskyy, geçen yıl ülkesinden Türkiye’ye 749 bin turist geldiğini belirterek, bu sayının bu yıl bir milyona çıkması için, temmuz ve ağustos aylarında paket tur fiyatlarına zam yapılmamasını istedi. Novikovskyy, "Zam yapmayın 1 milyon Ukraynalı gelsin" dedi.

İnceleme amacıyla Muğla'ya gelen Novikovskyy, turizmde yaşanan krize rağmen Türkiye'nin Ukrayna'dan çok turist beklediğini belirtti. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Sarıipek'in haberine göre; mayıs ve haziran aylarında bir haftalık 250- 300 dolarlık paketlerin Ukraynalılar tarafından tercih edildiğini belirten Novikovskyy şunları ifade etti:

"Ukrayna’da insanlar çok para kazanamıyor. Krizden sonra maaşlar 200 dolar civarına geriledi. Bu nedenle temmuz ve ağustos aylarında paket tur fiyatlarına büyük zam yapılmamalı. Geçen yıl Türkiye’ye acente çıkışlı olarak paket turlarla 318 bin, bireysel olarak da 431 bin olmak üzere toplam 749 bin Ukraynalı geldi. Zam yapmayın 1 milyon Ukraynalı gelsin. Türkiye bize en yakın tatil yeri. İnsanlarımız Türkiye’yi çok seviyor. Kaliteli servis var, deniz güzel, her şey çok güzel. Turlarla gelen 500 dolara paket aldıysa 200 dolar da alışveriş yapıp kentten ayrılıyor."

Türk hükümetinin tüm dünyadan, 1 Nisan- 31 Mayıs arasında turist getiren seyahat acentelerine uçuş başına 6 bin dolar destek vermesinin önemli olduğunu dile getiren Oleksandr Novikovskyy, böylece uçak biletinin kişi başı 180 dolardan 150 dolara indiğini belirtti.

Haftada 18 uçak, 5 bin turist geliyor

YDA Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Genel Müdürü Hamdi Güvenç de, Ukrayna’dan haftada 18 uçakla yaklaşık 5 bin turist geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Ukrayna’nın değişik şehirlerinden de seferler başladı. Bazı turistler Türkiye’ye birkaç defa gelmiş ve Türkiye müptelası olanlar. Dolayısıyla bunların gelmeyi sürdürmeleri olumlu bir gelişme. Bunlara sadık müşteri diyoruz. Her ülkenin bağımlı müşteri elde etmesi stratejik hedeflerden birisi. Bu nedenle krizden kısa zamanda çıkacağımıza inanıyorum."