Sahiller boş kaldı, turizmcinin umudu bayram tatilinde

Rusya ile yaşanan uçak krizi, terör olayları ve Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelen turist sayısındaki düşüş nedeniyle Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde dünyaca ünlü plajlar boş kaldı.

Turistlerin tatil için tercih ettiği Fethiye, güvenlik endişesi nedeniyle Türkiye’ye gelen turist sayısındaki düşüşten doğrudan etkilendi.

Bazı otellerin haziran ayı ortasına gelinmesine rağmen açılamadığı ilçede, ATV, at, deve ve cip safari gibi turistik faaliyetler durma noktasına geldi.



Turist sayısındaki düşüş ilçe merkezinin yanı sıra Ölüdeniz, Ovacık- Hisarönü, Kayaköy ve Çalış bölgesinde gözle görülür hale geldi.



Turistik işletmelerin boş kaldığı bölgelerde umutlar 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline bağlandı.

Personel sayısında azaltmaya gittiklerini belirten turizmciler, Fethiye bölgesinde açılmayan oteller olduğunu aktardı.

"Umarım ayakta kalabiliriz"

Tatile çıkacak Avrupalı turistlerin ülkeleri tarafından Türkiye’ye gelmemeleri konusunda defalarca uyarıldığını belirten giyim mağazası işletmecisi Hüseyin Serim, "Tüm tatilcilerimiz aynı şeyi anlatıyor. Özellikle Avrupa medyasının Türkiye’yi kötü yansıtması bizi doğrudan etkiliyor. Biz de onlara Türkiye’nin güneyinin son derece güvenli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan yabancılar olmasa esnaf çok zor durumda. Umarım ayakta kalabiliriz" dedi.

"Batan, kapatan, kaçan işletmeciler olabilir"

Fethiye şehir merkezinde otel işleten Fethiye Otelciler Birliği eski yöneticisi Ramazan Gümüşhan ise turist sayındaki düşüşün şehir merkezinde de gözle görülür hale geldiğini söyledi. 3 yıldır Fethiye’de sektörü canlandıran Uzakdoğulu tatilcilerin de güvenlik endişesi nedeniyle bu yıl gelmediğini anlatan Gümüşhan, sezon sonu kapanan, batan, idarecileri kaçan turizm işletmeleri olabileceği yönünde Fethiye esnafını da uyardı.



Turizmciler boş başlayan sezon için tüm umutlarının Ramazan Bayramı olduğunu belirterek, turizmcilerin kabuğuna çekilerek ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.