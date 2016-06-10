9 günlük bayram tatili turizmi ne ölçüde etkileyecek?

Yılın ilk 4 ayında düşen yabancı turist sayısıyla sarsılan turizm sektörüne moral ‘bayram’dan geldi. Düşürülen Rus uçağı, Ankara, İstanbul ve Bursa'da yapılan canlı bombalı saldırılar ve Güneydoğu'daki şiddetli çatışmalardan etkilenen turizm sektörünün yaralarının bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla sarılmasının beklendiği belirtildi.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, yılın başından itibaren yabancı turist sayısında keskin düşüşlerle karşılaşan turizm sektörü, 9 güne uzayan bayram tatiliyle moral buldu. Turizmciler, bu haberle birlikte yılın ikinci yarısına destekle gireceklerini belirterek, yabancı turistin açtığı yarayı yerli turistle kapatacaklarına vurgu yaptı. Sektör, yerli turistin bayram tatilinden yararlanması için fiyatları da düşük tutarken, turlara da ilginin artacağı belirtiliyor.

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 1 milyon 170 bin 333 olurken, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.32’lik bir azalışla 1 milyon 240 bin 633 olarak gerçekleşmişti. Turist sayısı mart ayında ise 2006 yılının ekim ayından bu yana en büyük düşüşü kaydederek, yüzde 12.84 oranında azaldı. Yılın ilk üç ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10.3 azalışla 4.06 milyon kişi oldu. Nisanda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28’lik düşüşle 1.7 milyona inerken bu kayıp ise 17 yıl aradan sonra gerçekleşen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Rus turistteki kayıp yüzde 79 olurken Alman turistteki kayıp yüzde 21, İngiliz turistteki kayıp ise yüzde 14’ü aştı.

Bu sefer erken açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 4 Temmuz Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün izinli sayılmasına ilişkin genelgeyi imzaladı. Buna göre Ramazan Bayramı tatili de 9 güne çıkmış oldu. Bu haber en çok Rusya ile yaşanan kriz ve azalan Avrupalı turist nedeniyle zor günler geçiren turizmcileri sevindirdi. 9 günlük bayram tatili beklentisinde olan turizm sektörünün en büyük arzusu kararın erken açıklanmasıydı. Bu kararla yerli turistin önceden tatil programı yapabileceğini ve rezervasyonlarda artış olacağı vurgulanmıştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, turizmi rahatlatacağını söylediği tatil kararının ayrıca erken açıklanmasının ilave artışlar sağlayacağını söyledi. Ulusoy, “Yerli turist sayısında 200-250 binlik bir artış olabilir. Sektörü rahatlatacak bir karar. Bayram tatili herkes için bayram havasında olacak. Ayrıca dönemi iyi açmak ve olumlu götürmek adına destek verecek bir süreç olacak” dedi.

"Turizmciyi dinlediler"

Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran kararın erken açıklanmasının en büyük beklentileri olduğunu belirterek, bu isteğin karşılandığını ifade etti. Tur operatörlerinin işinin yüzde 20-25 oranında artacağını öngördüğünü anlatan Onaran, “Her şeyden önce uzun yıllardan sonra devletin turizmciyi dinleyip, kararı erken açıklaması çok olumlu. Çünkü son dakika yapılan idari tatiller işimize yaramıyordu. Son dakika biletler pahalı, planlama yapılmış oluyordu, daha az gün alıp değiştiremiyordu. Bu uygulama yanlıştı. Şunu söyleyebilirim ki geçen yılki Ramazan Bayramı ile bu yıl Ramazan Bayramı paketlerinde iki kat artış olur, geceleme sayısında ise üç kat bir artış öngörüyorum. Şimdiden telefonların arttığını söyleyebilirim” diye konuştu.

"Kıyılar turistle dolacak"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, erken rezervasyonların yapıldığını ancak yaz ortasında 9 günlük ek bir tatilin özellikle sahillere hareket getireceğini dile getirdi. “Moral kaynağı oldu” diyen Bayındır, “Bu hareketliliği büyükşehirlerde hissetmeyeceğiz ama mutlaka deniz kıyıları böyle kötü bir dönemde bundan güzel bir pay alacak. Özellikle Güney ve Ege kıyılarına talep artacaktır. Tatilini alanlar alsa da son dakika talebi olarak artış yaşanacak” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık da Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını talep eden turizm sektörü temsilcileri arasında kendisinin de bulunduğunu belirterek, “Bu yıl zaten yurtdışından ülkemize olan turist akışında ciddi bir talep daralması söz konusu. Bu tür 9 günlük bayram tatilleri, insanlara baştan veya sondan ikiye bölerek tatil yapma şansı sağlıyor. Bunların hepsi olumlu seçenekler. Beklentimiz, tesislerin büyük bölümünün bu tatil boyunca dolu olması” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar avantajlı

Etstur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, tatilin erken açıklanmasının satışlarda bayram hareketliliğinin başlamasını sağladığını söyledi. Bayram tatilinin uzun olması ve yaz sezonunun başına denk geldiği için hem yurtdışı, hem de yurtiçi satışlarda yoğun talep aldıklarını kaydeden Ersoy, “Turlarımız yüzde 85 oranında doluydu. Otellerin de birçoğu yarı yarıya doluydu. Tatilin açıklanması ile birlikte önümüzdeki 25 günlük sürede, kalan misafirler de rahat rahat rezervasyonlarını yaptırabilir” dedi. Antalya başta olmak üzere Bodrum’la birlikte Ege kıyılarının yoğun talep aldığını vurgulayan Ersoy, “Çoğunlukla 7-8 gün süreli tur paketlerimize yönelme olsa da kısa süreli turlara da ilgi artacaktır. Yurtdışı turlarda ‘erken al karlı çık’ sistemi bayram satışlarını da kapsıyor. Fiyatlar avantajlı” diye konuştu.