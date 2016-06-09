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Yaşam

Bayram tatili 9 güne çıktı

Kamu çalışanları 8 Temmuz Cuma günü idari izinli sayılacak

09 Haziran 2016 15:14

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Kamu çalışanları 4 Temmuz Pazartesi arife günü yarım gün, 8 Temmuz Cuma günü ise tam gün idari izinli sayılacak.

Ramazan Bayramı tatili 4 Temmuz Pazartesi Arife günü başlayacak. 4 temmuz günü tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak. Bayramın 1. günü 5 Temmuz Salı, 2. günü 6 Temmuz Çarşamba, 3. günü 7 Temmuz perşembe gününe denk geliyor.

Arife gününe izin alacak kamu adayları böylelikle Ramazan Bayramı tatilini 9 gün geçirecek. Tatilin son günü de 12 Temmuz pazar olacak. Kamu çalışanları 13 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapacak.

 

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