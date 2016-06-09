Bayram tatili 9 güne çıktı

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Kamu çalışanları 4 Temmuz Pazartesi arife günü yarım gün, 8 Temmuz Cuma günü ise tam gün idari izinli sayılacak.
Ramazan Bayramı tatili 4 Temmuz Pazartesi Arife günü başlayacak. 4 temmuz günü tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak. Bayramın 1. günü 5 Temmuz Salı, 2. günü 6 Temmuz Çarşamba, 3. günü 7 Temmuz perşembe gününe denk geliyor.
Arife gününe izin alacak kamu adayları böylelikle Ramazan Bayramı tatilini 9 gün geçirecek. Tatilin son günü de 12 Temmuz pazar olacak. Kamu çalışanları 13 Temmuz Pazartesi günü iş başı yapacak.