Ukrayna'da polis yine harekete geçti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, hükümet karşıtı protestoculara karşı yeniden saldırıya geçti. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, Kasım ayından bu yana devam eden gösterilerde artan şiddetten muhalefet liderlerini sorumlu tutuyor. Muhalefet ise yetkilileri suçluyor.

Bağımsızlık Meydanı'nda kamp kurmuş göstericilerin dağılması için dün geceye kadar devam eden görüşmelerden sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanı, protestoculara radikal güçlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sabaha karşı 04.00'te göstericileri dağıtmak için alana giren polis çadırları ateşe verdi ve tazyikli su kullandı. Bölgedeki BBC muhabiri polisin Aralık'tan bu yana ilk kez meydanın bir bölümünde kontrolü ele geçirdiğini belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ölenler arasında 9 polisin ve bir gazetecinin bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı, bu sabah yaptığı açıklamada, "Muhalefet liderleri iktidarın sokaklarda ya da meydanlarda değil seçimler yoluyla elde edileceğine ilişkin demokrasinin temel ilkesini gözardı ediyor. Halkı silahlanmaya çağırarak sınırı aştılar." diyerek şiddet olaylarından sorumlu olanların karşısında yasaları bulacaklarını ifade etti.

Yanukoviç, krizi çözmenin "daha iyi ve etkili yolu"nun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğini vurguladı.

'Terörle mücadele operasyonu'

AB yanlısı Udar Hareketi'nin lideri Vitali Kliçko, Yurt Partisi lideri Arnesiy Yatsenyuk, gece geç saatlerde Yanukoviç ile yaptıkları görüşmeden sonra, cumhurbaşkanının eylemcilere sadece 'eve dönme' seçeneği verdiğini söyledi. Her iki muhalif lider de protestolara son vermeyi şu ana dek reddettiler.

Polisin göstericilere dağılmaları için verdiği süre dün Türkiye saatiyle 18:00'de doldu.

Kentteki metro seferleri durdurulurken, araçların da başkente girişinin engellendiği yönünde haberler var.

Sürenin bitmesinden hemen sonra polis hoparlörlerden bir "terörle mücadele operasyonu" yapacaklarını duyurdu.

Son haftaların en şiddetli çatışmalarında polis önce zırhlı araçlara barikatları kaldırmaya çalıştı.

Polis ses bombaları ve basınçlı su kullanırken, göstericiler havai fişekler ve Molotof kokteylleriyle yanıt verdi, ayrıca polise engel olmak için büyük ateşler yaktılar.

Göstericilere ait çok sayıda çadır yanarken, bu yangınlarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

'Özgürlük adası'

Protestocuların liderleri ana sahneden eylemcilere kalmaları çağrısı yaptı.

Kliçko"Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Burası bir özgürlük adası ve burayı savunacağız" dedi. Yatsenyuk da Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e "kan dökülmesine son vermesi ve ateşkes ilan etmesi" çağrısında bulundu.

Yatsenyuk televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "Burada insanların yaşamından ve kanda boğulabilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Dur Viktor Yanukoviç, dur" dedi.

Bu arada, aralarında ülkenin batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerinin bulunduğu diğer şehirlerden de çatışma haberleri geliyor. Kiev'deki BBC Muhabiri David Stern pek çok kişinin şiddetin daha da tırmanmasından korktuğunu söylüyor.

Stern, bir iç savaş anlamına gelmese de, Ukrayna'nın tehlikeli bir şekilde bölünmüş olduğunu vurguluyor.

Beyaz saray şiddet olaylarından "dehşete düştüklerini ve güç kullanmanın krizi çözmeyeceğini" söyledi.

Sözcü Jay Carney Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e "muhalefet liderleriyle diyaloğu yeniden başlatması" çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da itidal ve diyalog çağrısında bulundu.