Ukrayna'da 10 bin kişi meclise yürüyor

Siyasi krizin sürdüğü Ukrayna'da, yeni hükümetin kurulması ve anayasa görüşmelerinin gündemde olduğu parlamento oturumu, kürsü işgali nedeniyle yapılamadı.

Devlet başkanının yetkilerini kısacak anayasal reformun görüşüleceği oturumun açılmasına yarım saat kala parlamento kürsüsüne gelen muhalefetteki Batkivşçina (Anavatan), Svoboda (Özgürlük) ve Udar (Darbe) partisi üyesi 40 kadar milletvekili kürsüyü işgal etti. İşgal nedeniyle oturum başlatılamadı.

Kliçko: Erken seçime gidilmeli

Udar lideri Vitaliy Kliçko, ülkedeki çatışmaların sona ermesi için Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'da parlamento seçimlerinin 2017'de, devlet başkanlığı seçimlerinin ise 2015 'te yapılması planlanıyor.

Parlamenter başkanlık sistemini öngören 2004 anayasasına geri dönülmesini talep eden muhalif liderlerin çağrısı sonucunda ise parlamento çevresinde hükümet karşıtı göstericiler toplandı. 10 bin kadar gösterici muhalefetin çağrısı üzerine meydandan parlamentoya yürümeye başladı.

Dört polis yaralandı

Meclis önünde eylemciler ile barikat kuran polis arasında arbede çıktı. Çatışmalarda en az dört polis yaralandı. Yetkililer, parlamento binasının etrafını saran göstericilerin iktidardaki Bölgeler Partisi'ne ait bir çadırı yaktığını, olay sırasında bazı partililerin yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri, iki polis kamyonunu ateşe veren göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombası kullanırken protestocular, söktükleri kaldırım taşlarını fırlatarak karşılık veriyor.

Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç‘in, Rusya'yla daha yakın bir ticari anlaşma imzalanması gerektiği iddiasıyla AB ile ortaklık anlaşmasını askıya aldığı Kasım 2013’ten beri ülkede muhalif protestolar sürüyor. Yanukoviç eylemlerde en az dört kişinin ölmesinden sonra bir ‘şartlı af yasası’ çıkartmayı kabul etmişti. Hükümet, gözaltındaki göstericilere yönelik affın uygulanabilmesini, işgal altındaki tüm kamu binalarının boşaltılması ve yollardaki barikatların kaldırılması şartına bağlamıştı. Son olarak çıkarılan yasayla tutuklu ve gözaltında olan, çoğu hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istenen 234 eylemci serbest bırakıldı. Bunun üzerine de göstericiler işgal ettikleri kamu binalarından geri çekildi.