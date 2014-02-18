Ukrayna'da şiddet tırmanıyor



Kiev'de hükümet karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Kiev'de bir polis sözcüsü Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, başkentte hükümet karşıtları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda aralarında iki polis memurunun olduğu dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, hükümet karşıtlarına gösterilerini sonlandırmaları için salı günü saat 18:00'de sonlanacak bir ültimatom vermiş, protestocuların dağılmaması durumunda, kamu düzeninin sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağı duyurulmuştu.

'Meydanı terketmeyeceğiz'

Muhalifler, ültimatoma rağmen meydanı boşaltmayacaklarını açıkladılar. Muhalif siyasetçi Vitali Kliçko, sadece kadın ve çocuklara meydanı terk etme çağrısı yaparken, "Burada Maidan Meydanı'ndayız ve onlara burayı temizleme imkânı vermeyeceğiz" dedi.

Kliçko, daha fazla kan dökülmemesi gerektiğini vurgulayarak, çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Janukoviç ile yeni müzakerelerin başlayacağını açıkladı. AFP haber ajansı, salı günü akşam saatlerinde en az 30 protestocunun pazar günü boşaltılan belediye binasında geçici bir revir kurduklarını bazı protestocuların da binanın dışında nöbet tuttuklarını bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı ise tüm kanlı eylemlerden muhalifleri sorumlu tuttu. Başsavcı Viktor Pşonka salı günü yaptığı açıklamada, her bir yaralıdan, her bir yakılan araçtan ve kırılan camlardan, kitleleri organize eden muhaliflerin sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Pşonka, sorumlulara en ağır cezaların verilmesini talep ederken, sadece hükümetin barışçıl bir çözümden yana olduğunu öne sürdü.

Şiddeti sonlandırma çağrısı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, salı günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, her türlü şiddeti kınadığını belirterek, Ukrayna'daki hükümeti, siyasi krizin sebepleriyle ilgilenmeleri konusunda uyardı. Ashton, iktidardaki siyasilerin kalıcı olarak krizi sona erdirecek koşulları yaratması gerektiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bir açıklama yaparak, şiddetin tırmanmasından 'ciddi endişe' duyduğunu belirtti ve her iki tarafı şiddetten uzak durmaya ve bir an önce yeniden diyalog kurmaya çağırdı.