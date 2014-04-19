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Dünya

Ukrayna'da paskalya ateşkesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Paskalya yortusu nedeniyle Rus yanlısı ayrılıkçı bölgelere yapılan operasyonların durdurulduğunu açıkladı

19 Nisan 2014 19:10

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa, ülkenin doğusunda resmi binaları işgal eden Rusya yanlılarına karşı yürüttükleri operasyonları Paskalya yortusu nedeniyle askıya aldıklarını bildirdi.

BBC’ye konuşan Deşçitsa “ayrılıkçıların işgal eylemlerini sürdürmeleri halinde operasyonlara tekrar başlanacağını” söyledi. Bakan, operasyonların amacının halkı korumak ve hayatın normale dönmesini sağlamak olduğunu belirterek “Ama Paskalya nedeniyle terörle mücadele operasyonlarına ara veriyoruz. Bu aşamada onlara karşı güç kullanmayacağız” dedi. Bakan, AGİT ayrılıkçılarla müzakereye oturmaya hazır olduğunu da söyledi.

Rusya yanlıları, başkent Kiev’deki AB yanlılarının da Bağımsızlık Meydanı’ndaki binaları boşaltmasını istiyor. Deşçitsa bu çağrı konusunda “Meydan’daki eylem için belediyeden izin alındı. Dolayısıyla ortada yasa dışı bir işgal yok” dedi. Rusya, Ukrayna, ABD ve AB arasında perşembe günü varılan anlaşmaya karşın bazı kentlerde Rusya yanlıları protestocular işgallerine son vermeyi reddediyor. Cenevre’deki zirvede, tüm askeri grupların lağvedilmesi ve resmi binalardaki işgallerin sona erdirilmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Zirvede ayrıca tüm hükümet karşıtı göstericiler için af çıkarılması da kararlaştırılmıştı.

ABD, Rusya’nın anlaşmaya uymaması halinde, bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu. Ukrayna’daki ayrılıkçılığı kışkırttığı suçlamalarını reddeden Kremlin, ABD’nin Moskova’ya “suçlu bir çocuk” gibi davrandığını söyledi. Ancak Donetsk kentindeki ayrılıkçıların sözcüsü Kiev’deki hükümetin meşru olmadığını ve istifa edinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

 

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