AB ve ABD, Ukrayna için Rusya'yla masaya oturdu

Ukrayna’daki krizi görüşen Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna, tansiyonun düşürülmesi için somut adım atma konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yaklaşık dokuz saat süren görüşmelerin ardından Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kerry, bugünkü toplantılar sonunda tansiyonu düşürmek ve Ukraynalıların güvenliğini tekrar sağlamak üzere bazı somut adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bakan Kerry, "Bütün tarafların, şiddet kullanmaktan, tehdit etmekten ve provokatif eylemlerden kaçınması gerektiği konusunda anlaştık. Bütün taraflar olarak aşırıcılık, ırkçılık ve anti-Semitizm de dahil olmak üzere dini hoşgörüsüzlüğü kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Zaman zaman ikili, zaman zaman dörtlü oturumlar halinde yapılan görüşmelere Kerry ve Ashton'ın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa katıldı.