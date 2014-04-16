Ukrayna'nın Odessa bölgesinde 'bağımsızlık için sokağa çıkma' çağrısı yapıldı

Ukrayna’da Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda bulunan Donetsk bölgesinde Rusya yanlısı isyanları bastırmak için ordu birliklerini yollamasının ardından, ülkenin güneyinde yer alan Odessa’da da kendilerini 'Anti-Maidan' olarak tanıtan bir grup, “Odessa Halk Cumuriyeti'ni kurmak için sokağa çıkma” çağrısı yaptı.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rusya yanlısı 'Anti-Maidan' grubu tarafından internet üzerinden Odessa halkına dağıtılan bildiride ise şöyle denildi:

“Odessa Halk Cumhuriyeti sadece bölgemizde yaşayan insanların ülkesi olacak. Biz artık Kiev yönetimine itaat etmiyoruz. Yeni idari yapının şekillenmesi için halkı sokağa çıkmaya davet ediyoruz. Bölgemizde yeni yönetime geçiş için belirlediğimiz 154 noktada kontrol noktaları oluşturulması lazım. Odessa bölge halkı yardımıyla kısa sürede yeni düzeni kuracağız."

Sadece iki bölge kaldı

Odessa’nın da merkez Kiev yönetimine isyan bayrağı çekmesiyle Rusya’nın daha aylar önce hesaplarını yaptığı iddia edilen Moldova sınırına kadar dayanması planını hayata geçirmişe benziyor. Moskova desteğinde Harkov, Donetsk, Lugank, Zaporojye, Herson ve Odessa bölgelerindeki isyan bölgeleri birleştirildiğinde Rusya, Moldova sınırındaki bir başka ayrılıkçı bölge Trans-Dnester’e kadar ulaşmış olacak. Bunun jeopolitik anlamı ise Putin yönetimindeki Rusya’nın Avrupa istikametinde eski Sovyet dönemi sınırlarına dönmesi anlamına geliyor. Rusya’nın halk isyanları biçiminde uyguladığı planın tam anlamıyla gerçek olması için geriye Ukrayna’daki Zaporojye ve Herson bölgelerinin ayrılıkçı bayrak çekmesi kaldı.

Donetsk'te Rus zırhlıları

Donetsk bölgesine bağlı Slavyansk kasabasında işler tam anlamıyla ‘Arap saçına’ döndü. Sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçların Slavyansk kasabasına girdiğinin haber verilmesinden iki saat sonra, Rusya sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki kasabanın diğer ucundan bu sefer Rus bayrağı çekmiş başka zırhlı araçlar girdiği görüldü.

Savaş uçakları uçuyor

AA muhabirinin gelişmeleri izlediği Slavyansk'ta Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları alçak uçuş yaparken; Rusya yanlısı kişilerin, sivillerden kentten ayrılmalarını istediği, çok sayıda kişinin Slavyansk'tan kaçtığı belirtildi.

Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerinde peş peşe isyanlar patlak verirken, Ukrayna parlamentosu Rada bugün Aleksander Turçinov başkanlığında kapalı oturuma toplandı. Kapalı oturumdan Twitter üzerinden mesajlar göndermeye başlayan milletvekilleri “Donetsk bölgesinde yaşanan kepazeliği görüşüyoruz. Ukrayna’nın bu gidişle sadece toprak bütünlüğünün değil, devlet olarak varlığının da sona erdirileceğini tartışıyoruz” mesajları çekmeye başladı.

İç savaş

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ise dün yaptığı açıklamasında Ukrayna'da yaşananları "iç savaş" diye nitelendirmişti.