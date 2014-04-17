Ukrayna'da askerler 'korkaklık'tan yargılanacak

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk vilayetine bağlı Kramatorsk’te, dün Rusya yanlısı silahlı eylemciler tarafından bloke edilmesinin ardından bazı askeri araçları alıkonulan 25. Hava Komando Tugayı lağvedilecek, askerler ise korkaklıkları ve silahlarını teslim etmelerinden dolayı mahkemeye çıkarılacak.

Ukrayna Devlet Başkanvekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov, bugün parlamentoda yaptığı konuşmasında, 25. Hava Komando Tugayının korkaklığından ve eylemcilere silahlarını teslim etmelerinden dolayı lağvedileceğini, askerlerin ise mahkemeye çıkarılacağına ilişkin talimat verdiğini belirtti.

Turçinov, 25. Hava Komando Tugayının, korkaklığından ve eylemcilere silahlarını teslim etmelerinden dolayı lağvedileceğini, askerlerin ise mahkemeye çıkarılacağını kaydederek, bununla ilgili olarak Savunma Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına gereken talimatın verildiğini ifade etti.

Turçinov, ayrıca dün gece askeri araç ve silahların ele geçirilmesine ilişkin Mariupol’daki askeri birliğe yapılan saldırının önlendiğini kaydederek, saldırı sırasında saldırganların silah, el bombası ve molotofkokteyli kullandıklarını dile getirdi. Turçinov, bu saldırı sırasında meydana gelen çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü, 13’ünün yaralandığını, 63 saldırganın ise yakalandığını hatırlatarak, saldırının ardından kaçmayı başaran saldırganların yakalanmasına ilişkin operasyonun sürdüğünü vurguladı.

Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk’tan Slavyansk kentine girişte, dün Rusya yanlısı vatandaşlar, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait tank ve zırhlı araçların kente girmesini engellerken, daha sonra söz konusu askeri araçlar, askeri üniformalı şahıslar tarafından Slavyansk kentine götürülmüştü.