Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester Rusya'dan bağımsızlığını tanımasını istedi

1990 yılıda Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ancak hiçbir BM üyesi tarafından tanınmayan Transdinyester bölgesi, Rusya'ya resmi başvuruda bulunarak bağımsızlıklarının tanımasını talep etti. Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerindeki ayaklanmalar ise Moldova sınırına yaklaştı.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan Odessa’nın bugğn bağımsızlık talep etmesinin ardından Moldova sınırındaki bir başka ayrılıkçı bölge Trans-Dnester Rusya'ya resmi başvuru yaparak bağımsızlıklarının tanınmasını talep etti. Bu gelişmelerin ardından Rusya’nın daha aylar önce hesaplarını yaptığı iddia edilen Moldova sınırına kadar dayanması planını hayata geçirdiği iddiası gündeme geldi. Moskova desteğinde Harkov, Donetsk, Lugank, Zaporojye, Herson ve Odessa bölgelerindeki isyan bölgelerine Moldova sınırındaki Trans-Dnester'inde eklenmesi halinde Putin yönetimindeki Rusya Avrupa istikametinde eski Sovyet dönemi sınırlarına dönmüş olacak. Ancak Rusya’nın halk isyanları biçiminde uyguladığı öne sürülen planın tam anlamıyla gerçek olması için geriye Ukrayna’daki Zaporojye ve Herson bölgelerinin ayrılıkçı bayrak çekmesi gerekiyor.

İtar-Tass'ın haberine göre Transdinyester Yüksek Konseyi, bağımsızlıklarının tanınması ile ilgili resmi başvuruyu Rusya parlamentosu alt kanadı Duma, üst kanadı Federasyon Konseyi ve Kremlin'e iletti. Transdinyester Yüksek Konseyi yaptığı açıklamada, kararın 2006'da yapılan referandum çerçevesinde alındığı belirtildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova içerisinde kalan Transdinyester'de yapılan referandumda halkın yüzde 97'si bağımsızlığı ve Rusya ile birleşmeyi desteklemişti.

Odessa’nın da merkez Kiev yönetimine isyan bayrağı çekmesiyle Rusya’nın daha aylar önce hesaplarını yaptığı iddia edilen Moldova sınırına kadar dayanması planını hayata geçirmişe benziyor. Moskova desteğinde Harkov, Donetsk, Lugank, Zaporojye, Herson ve Odessa bölgelerindeki isyan bölgeleri birleştirildiğinde Rusya, Moldova sınırındaki bir başka ayrılıkçı bölge Trans-Dnester’e kadar ulaşmış olacak. Bunun jeopolitik anlamı ise Putin yönetimindeki Rusya’nın Avrupa istikametinde eski Sovyet dönemi sınırlarına dönmesi anlamına geliyor. Rusya’nın halk isyanları biçiminde uyguladığı planın tam anlamıyla gerçek olması için geriye Ukrayna’daki Zaporojye ve Herson bölgelerinin ayrılıkçı bayrak çekmesi kaldı.

Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi daha önce de Rusya'ya tanınma başvurusunda bulunmuş, ancak olumlu cevap alamamıştı. Transdinyester yeni başvurusunda Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını örnek gösteriyor.

Transdinyester Yüksek Konseyi Başkanı Mihail Burla başkanlığındaki bir grup milletvekilinin yarınMoskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Burada Rusya Devlet Duması Başkanı Sergey Narışkin ile görüşmeyi planlıyorlar.

Bölge milletvekili Vıçıslav Tobuh, 'Transdinyester'in durumu yasal olarak Kırım'dan farklı değil. Kırım'ın Rusya ile birleşme senaryosu aynıyla uygulanabilir.' dedi. Ukrayna sınırında yer alan Transdinyester 1990'da bağımsızlığını ilan etmiş, Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya tanımıştı.