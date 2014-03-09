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Dünya

Ukrayna Kırım'daki banka hesaplarını dondurdu

Ukrayna Devlet Hazinesi Kırım'daki tüm hesap sistemlerini dondurdu

09 Mart 2014 19:06

Kırım Başbakan Yardımcısı Rustam Temirgaliyev, "Ukrayna  yönetiminin devlet hazinesinden Kırım'a nakit imkanı sağlayan elektronik  sistemleri dondurduğunu ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin banka hesaplarını bloke  ettiğini" bildirdi.
Temirgaliyev Rus İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Hazinesinin Kırım'daki tüm hesap sistemlerini dondurduğu konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, "Kiev'in sergilediği bu davranış emeklilik  maaşları ve normal  maaş ödemelerini olumsuz yönde etkilemeyecek" dedi.

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