Ukrayna Kırım'daki banka hesaplarını dondurdu

Kırım Başbakan Yardımcısı Rustam Temirgaliyev, "Ukrayna yönetiminin devlet hazinesinden Kırım'a nakit imkanı sağlayan elektronik sistemleri dondurduğunu ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin banka hesaplarını bloke ettiğini" bildirdi.
Temirgaliyev Rus İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Hazinesinin Kırım'daki tüm hesap sistemlerini dondurduğu konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, "Kiev'in sergilediği bu davranış emeklilik maaşları ve normal maaş ödemelerini olumsuz yönde etkilemeyecek" dedi.