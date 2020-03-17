Ukrayna'da da ligler durduruldu; Avrupa'da organizasyonlar sadece Türkiye ve Belarus'ta devam ediyor

Ukrayna Futbol Federasyonu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm profesyonel organizasyonların tatil edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın kararının ardından Avrupa'da organizasyonların devam ettiği iki ülke kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), nisan ayı sonuna kadar karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını belirtirken, Belarus'ta bu hafta oynanacak maçlar ertelendi ancak gelecek maçlar için ne yapılacağı açıklanmadı.

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Koronavirüs'ün Avrupa'ya yayılmasının ardından çok sayıda futbolcu ve teknik adamda virüs tespit edilmiş, başta İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga olmak üzere neredeyse ülkelerin tamamı lig maçlarını askıya almıştı.

UEFA, bugün yapılan toplantının ardından EURO 2020'nin 2021 yazında oynanacağını duyurmuş, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarının final tarihlerini değiştirmişti.

Avrupa'da salgının etkisinin azalmasıyla maçların yeniden başlaması ve yaz aylarında organizasyonların tamamlanması bekleniyor.

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