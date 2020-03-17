Futbolculardan maçlara 'seyircisiz devam' kararına tepki: Büyüklerimizi bizimle uçağa binmeye, tesislerde tokalaşmaya ve soyunma odalarına bekliyoruz

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını yayılmaya devam ederken, federasyonların spor müsabakalarını iptal etmemesi spor camiasından tepki çekti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı 'seyircisiz oynamaya devam' açıklaması sonrası futbolcular duruma tepki gösterirken Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş "Oyna devam, çünkü bizim bir ailemiz yok" dedi.

Türkiye'de Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı dün itibariyle 47'ye yükselirken, spor camiasından karşılaşmalara hâlâ devam edilmesine tepkiler yükseliyor.

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Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Oyna devam, çünkü bizim bir ailemiz yok" derken, Antalyaspor futbolcusu Yekta Kurtuluş "Seyircisiz devam kararı alan büyüklerimizi bizimle beraber uçakla seyahat etmeye, antreman öncesinde tesislerde tokalaşmaya ve maçlardan önce soyunma odasına davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Denizlispor futbolcusu Olcay Şahan ise, karşılaşmalara gitmek için havalimanı kullandıklarını, otel kullandıkları ve insanlarla temas halinde olduklarına dikkat çekerek "Biz futbolcular deplasmana gitmek için havaalanlarını kullanacağız, otellerde konaklayacağız ve maçlara çıkacağız. Mecburen işimiz gereği temas kurmak zorunda kalacağız. En zor durumlarda bile işimizi her zaman yapacağız ancak bizimde ailemiz olduğu unutulmasın..." açıklamasında bulundu.

Obi Mikel, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Geçen hafta yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini, bu durumda futbol oynamak istemediğini söyleyen Obi Mikel'in ileriye dönük alacaklarından da vazgeçtiği belirtildi.

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Obi Mikel'in menajeri Necdet Ergezen, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada "Mikel, 'Ailemi düşünüyorum, orada olmam gerekiyor' deyince süreci başlattık. Saygıyla karşılıyorum. Yönetim de normal karşıladı, helalleşerek ayrıldık. UEFA ve TFF'nin kararı beklendi ve bu boyutlarda karar alındı" dedi.

Yabancı futbolcular da tedirgin

BTCTurk Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle ise, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında "Ligimizin devam etmesi büyük bir risk, lütfen bizi ve ailemizi konuşun, evde kalın" dedi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da pazar günü oynadıkları Beşiktaş karşılaşması sonrası ligin devam etmesine tepki göstermiş, "Utanç verici bir gece yaşadık. Bizim canımız yok mu? Burada çalışanlar, futbolcular böyle bir riskin içinde. Yapılan hem bize hem de seyircilere saygısızlık" demişti.

Galatasaraylı voleybolculardan tepki

Galatasaray Kadın Voleybol takımının yıldız oyuncuları Derya Çayırgan ve Gizem Karadayı, liglerin henüz ertelenmemesine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Karadayı yaptığı açıklamada, "Tehlikenin farkında değiliz sanırım. #EvdeKal, #Sosyalmesafe diyoruz. Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz. Dalgamı geçiyorsunuz bizimle?" ifadelerini kullandı.

Karadayı'nın takım arkadaşı Derya Çayırgan da bir tweet atarak tepkisini dile getirdi. Çayırgan, "Avrupa ülkelerinde insanların sokağa çıkması bile yasaklanırken, biz maçlara, antrenmanlara devam ediyoruz. Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını ve arda arda ölümlerin gelmesini mi bekleyeceğiz?" açıklamasında bulundu.