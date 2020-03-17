TFF Başkanı Özdemir: Alınan karar gereğince Süper Lig maçları seyircisiz olarak devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile düzenlenen toplantının ardından Süper Lig'de karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da neredeyse bütün liglerinin ertelenmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrilmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında nisan ayı sonuna kadar karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararında bir değişiklik olmadığını söyleyen Özdemir, Bilim Kurulu ve ilgili bakanların tavsiyeleriyle karara ilişkin değişiklik olabileceği sinyalini verdi.

Özdemir, Avrupa'da lig maçlarının sadece Ukrayna ve Türkiye'de oynandığını belirtirken, "Dünyada Koronavirüs'ten en az etkilenen ülke Türkiye'dir diyebiliriz" ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"UEFA'nın erteleme kararına destek verdiğimizi onlara bildirdik. Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı, bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçı vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanma kararı alındı.

"Liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği kararı alındı ve her şey normal seyrederse bunların ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin oynanması planlanıyor. UEFA, bunun için bir ekip kurmuş durumda.

"Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek.

"Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bunlar, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için her şeyden önce Türkiye var."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen haftaki Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada maçın seyircisiz oynatılmasına tepki göstermiş ve "Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" demişti.