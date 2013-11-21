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Uğur Kaymaz'ın annesi: Oğlum yaşasaydı şimdi delikanlıydı

12 yaşında 13 kurşunun hedefi olan Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz’ın katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçti

21 Kasım 2013 17:41

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 21 Kasım 2004 tarihinde 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz’ın katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Makbule Kaymaz, eşi ve oğlunun katledilişinin hep gözlerinin önünde olduğunu söyledi. Anne Kaymaz, “Uğur eğer yaşasaydı şu anda bir delikanlıydı” dedi.

Oğlunun ve eşinin faillerinin hala dışarıda gezdiğini belirten anne Makbule Kaymaz, Özgür Gündem'de Mehmet Şah Oruç'a konuştu. Anne Kaymaz (38) “Eşimi ve oğlumu, kapı önünde sebepsiz yere katlettiler ve katilleri hala dışarıda.  Biz şehitlerimizi zar zor defnediyoruz ve ardından bizi tutuklayıp cezaevine gönderiyorlar. Biz bir şey yaptığımızda hemen tutukluyorlar peki neden sebepsiz yere öldürülen eşimin ve çocuğumun katilleri neden yakalanmadı?” diye soruyor bugün.

 

Uğur bir delikanlıydı şimdi

 

“Uğur eğer yaşasaydı şu anda bir delikanlı olmuş olacaktı” diyen anne Kaymaz, “Ölümlerinin yıldönümü olduğunda yeniden öldürüldükleri aklıma geliyor. Unutmuyoruz. Gezsek de yesek de katledilişleri gözlerimizin önünden gitmiyor. Allah kimseyi eşsiz ve çocuksuz bırakmasın” diye konuştu. Anne Kaymaz, “Artık kimse öldürülmesin. Çocuklar öldürülmesin. Yeter artık” dedi.

 

Dava AİHM’de

 

Katledilen baba ve oğul Kaymaz’ın avukatı olan Erdal Kuzu ise, oğul ve baba Kaymaz’ın katillerinin yargılaması sürecinde birçok hukuksuzluğun yaşandığını belirerek, şunları dile getirdi: 

“Türkiye’de iç hukuk yolları kapandığından dolayı davayı AİHM’e taşıdık ve davanın hala devam ediyor. AİHM’de biz Uğur ve babasının yaşam hakkını ihlal edildiğini tespit ettirebilirsek ve AİHM bu yönde bir karar verirse; belki daha sonra Uğur’un ardından öldürülmüş diğer çocuklar açısından da yeni bir yol açılmış olacaktır. Bu yargılamanın sonucunu bekliyoruz.

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