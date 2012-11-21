AİHM, Uğur Kaymaz için karar vermeye hazırlanıyor

12 yaşında ayağındaki terlikle öldürülen Uğur Kaymaz'ın dosyasının AİHM'de olduğu bildirildi. Söz konusu kararın ise yakın zamanda açıklanması tahmin ediliyor.

Uğur Kaymaz (12), bundan 8 yıl önce babasıyla birlikte, evinin önünde ''terörist'' diye öldürülmüştü. Ailesi, Uğur'u öldüren ama ''meşru müdafaa gerekçesiyle beraat eden'' polislerin cezalarını çekmesini istediklerini belirtti.

Hasan Cömert'in ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Kaymaz ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ şunları kaydetti:



'Öyle bir devlet aklı varki'



"Uğur, Çocuk Hakları haftasında öldürüldü. Bu kadar trajik bir tarihi var. Başka ülkelerin çocukları için sosyal amaçları varken bizim yaşatmak gibi bir derdimiz var. Uludere'yi hatırlayalım. Ölenlerin 19'u çocuktu. Katır sırtında öldürülen çocuklar...

Uğur'un dosyasının adil olmayan bir şekilde kapatılmasının sonraki faili meçhul cinayetlerde doğrudan payı var. Bu ülkedeki cinayetlerin failleri bulunmadığı, cezasız bırakıldığı için failler arttı, artıyor. Uğur'dan sonra bu ülke kaç çocuğu daha toprağa verdi? Ve bütün bunlara rağmen, bu acıya rağmen yargılamada bizi linç etmek istediler.

AİHM'in sorduğu sorulara Türkiye'nin cevabı bile yok. Mesela 'Öldürmek dışında başka bir seçenek yok muydu?' sorusuna cevap verememişler.

Yakında karar çıkacak, Türkiye'yi mahkum edecek büyük ihtimalle. Ama Türkiye gibi ülkeler 'tazminat öder, geçeriz' mantığında. Tazminat ödeyince ne oluyor ki?

Öyle bir devlet aklı varki o ölümlere neden olan güvenlik politikalarını sürdürüyorlar. Mesele para değil ki. Mesele bunun tarihe geçmesi, bir daha olmaması, mesele adalet."