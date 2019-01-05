Uğur Gürses, 'kar payı avansı dağıtımı'ndaki değişikliği yorumladı: Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş

T24

Ticaret Bakanlığı'nın, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 5 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliğe göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek. Bu durumda ödenecek söz konusu avans, hesap dönemi sonu karından ilgili madde kapsamında indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ını geçemeyecek.

Düzenleme, bazı ekonomistler tarafından 'yerel seçimler öncesi kamuya kaynak artırımı’ olarak yorumlandı. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası gibi kamu şirketlerinin kârlarını 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde Hazine'ye aktarılabilmesini sağlayan düzenlemeyle ilgili “Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş” yorumu yaptı. T24 yazarı Barış Soydan da yapılan değişikliğin Merkez Bankası’nın aldığı olağanüstü genel kurul kararıyla birlikte okunması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası, perşembe günü yaptığı açıklamayla her yıl nisan ayında yapılan genel kurulun erkene alındığını ve 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurmuştu.

TIKLAYIN - Merkez Bankası, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Uğur Gürses, 2018 yılı kârının 35 milyar TL olduğu tahmininde bulunulan Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurur kararıyla ilgili yazısında, "Bunun kabaca 5 milyar TL’si KV olarak, 20 milyar TL’si ise temettü olarak Hazine’ye toplam 25 milyar TL aktarılacak” demişti.

Aralarında eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Partili Durmuş Yılmaz’ın da bulunduğu çok sayıda ekonomist, MB kararını ‘hazineye para aktarma operasyonu’ olarak değerlendirmişti.

TIKLAYIN - Ekonomistler, Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdi

"Bütün dert; parayı seçimden önce kasaya koymak, borçlanmamak, faizin yükselmemesi"

Merkez Bankası'nın 2001 krizinde olduğu gibi, 'kur krizi'nin yaşandığı geçen yılda da kârının yüksek olduğuna dikkat çeken Barış Soydan, T24'e yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası 35 milyar lira kar etti bu yıl. Durup dururken devletin kasasına 5 milyar dolar girecek. Bütün dert bu parayı seçimden önce kasasına koymak, borçlanmamak, faizin yükselmemesi, TL’nin değerinin yukarı çıkması..." diye konuştu.

Uğur Gürses: Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabında yapılan değişikliği 31 Mart’taki yerel seçimlerle ilişkilendirdi. “Kamunun tüm potansiyel nakit kaynakları seçim için seferber edilmiş” yorumunda bulunan Gürses, şöyle devam etti: “Gelecekte beklenen nakit girişleri bile. Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait şirketler genel kurulu beklemeden kar payı avansı verebileceklermiş.”

"Hazine'nin nakit sıkışıklığı sorunu var"

Cumhuriyet gazetesinden Emre Deveci'nin 4 Ocak tarihli haberinde Hazine'nin borçlanma rakamları şöyle özetlenmişti:

-31 Aralık itibarıyla Hazine’nin TCMB’de toplam 33.7 milyar TL’si var. Ancak ocakta sadece maaş ve borç ödemeleri için yaklaşık 28.5 milyar TL harcanacak. Yani Hazine’nin nakit sıkışıklığı sorunu var.

-Hazine ocakta 8.4, şubatta 25.1, martta 36.5 milyar TL borç ödeyecek. Ancak borçlanma ocakta 6.1, şubatta 21.8, martta 14.4 milyar TL olacak. Borçlanma dışı kaynaklardan ocakta 2.3, şubatta 3.3, martta 22.1 TL finansman sağlanacak. Martta borçlanma dışı kaynaklardan sağlanacak yüksek gelir, Merkez Bankası’ndan kâr transferinin öne çekileceği hesaplanarak yazılmış. 4 Hazine şubat ve martta toplam 61.6 milyar TL’lik borç ödemesine karşılık 36.2 milyar TL borçlanacak. Açık büyük oranda Merkez’den gelen parayla kapatılacak.