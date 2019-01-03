Ekonomistler, Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin aldığı olağanüstü genel kurul kararı ekonomistler tarafından ‘hazineye para aktarma operasyonu’ olarak değerlendirildi.

TCMB, 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurdu. Genel kurul, her sene nisan ayında yapılıyordu.

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü genel kurul dokuz aylık faaliyet karı üzerinden görüşmesini yapacak ve devredilmesi gereken dokuz aylık tutarı Hazineye normal zamanından üç ay önce avans olarak devir edecektir. Bu da işlerin ne kadar sıkışık olduğunu göstermektedir. 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında faizler yüksek olduğu için Kamu bankalarının verdiği düşük teklif üzerinde Hazine çok az borçlanmıştır. Hazinenin MB nezdindeki bakiyesi çok düşüktür ve Ocak ayında yüklü borç geri ödemesi, memur maaş ödemeleri vardır. Dolayısıyla Hükümet faizleri artırmamak için Merkez Bankası’ndan gelecek kaynağı öne çekmek istemektedir. Peki ne kadar kaynak gelebilir? Merkez Bankası’nın yüksek kar ettiği yıllarda ekonomi kötü yönetilmiştir ve/veya ekonomide kriz vardır. Merkez Bankası karı özel sektörden kamuya kaynak aktarımıdır."

Gürses: Siyasete para basan matbaa

Ekonomist Uğur Gürses de, genel kurulun ardından Hazine'ye yaklaşık 25 milyar TL aktarılacağını belirterek, “Yakın geçmişte tanık olduk; döviz kuru füze gibi çıkarken TL’yi savunmak için 'olağanüstü toplanarak faiz artırma' ihtiyacı duymayan Merkez Bankası yönetimi, yerel seçim öncesinde Ankara’daki siyasetçilerin ihtiyacı olan parayı aktarmak için olağanüstü genel kurul kararı almış. Bu gerçekten de bir merkez bankası için “ağır hasarlı” bir durum. Ülkenin ulusal parasına imza atanların, ulusal parayı basan kurumu 'siyasete para basan matbaa' konumuna sokmaları çok üzücü. Yıllar sonra çocuklarına kalacak kötü bir miras” değerlendirmesi yaptı.

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