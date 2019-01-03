Merkez Bankası, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'a gidileceğini duyurdu. Genel kurul, her sene nisan ayında yapılıyordu.

TCMB, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Merkez Bankası tarafından duyurulan Olağanüstü Genel Kurul, 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu toplantıya ilişkin MB tarafından yayınlanan duyuruda yer alan 3 ana gündem maddesi ise şu şekilde: