Yılmaz Özdil'in paylaşımına canlı yayında sert tepki gösteren Uğur Dündar, "İçimden yazı yazmak gelmiyor, kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum" paylaşımını yaptı.

Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın." ifadesini kullandı.

Dündar dün de rahatsızlandığını belirterek KRT TV'deki "Şimdiki Zaman" programına katılmamıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, köşe komşusu ve uzun süre birlikte program yaptıkları Uğur Dündar’a, Artı 1 TV’nin arkasında, Ekin Alptekin üzerinden Sezgin Baran Korkmaz olduğu yolunda göndermede bulundu. Dündar, TELE1 yayınında Özdil’e sert tepki gösterdi.

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