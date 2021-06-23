Uğur Dündar: İçimden yazı yazmak gelmiyor, kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
23 Haziran 2021 12:17
Yılmaz Özdil'in paylaşımına canlı yayında sert tepki gösteren Uğur Dündar, "İçimden yazı yazmak gelmiyor, kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum" paylaşımını yaptı.
Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın." ifadesini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, köşe komşusu ve uzun süre birlikte program yaptıkları Uğur Dündar’a, Artı 1 TV’nin arkasında, Ekin Alptekin üzerinden Sezgin Baran Korkmaz olduğu yolunda göndermede bulundu. Dündar, TELE1 yayınında Özdil’e sert tepki gösterdi.