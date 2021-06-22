Yılmaz Özdil-Uğur Dündar kavgasında 'SBK iddianamesi' ile Yalçın Ayaslı'nın 'şikâyet dilekçesi' birbirine mi karıştı?

T24 Dış Haberler

ABD'de Yalçın Ayaslı'nın Borajet'in satışıyla ilgili olarak Sezgin Baran Korkmaz'a açtığı davanın şikâyet dilekçesi; Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, Korkmaz'ın Uğur Dündar'a bir televizyon kanalı kurdurduğunu ima etmesiyle tekrar gündeme geldi.

Şikâyet dilekçesinde Korkmaz'ın şirketi, daha önce açılan dava sebebiyle 'Dolandırıcılık ve Yolsuzluk Etkisindeki Örgütler' sınıfında veya 'RICO Enterprise' olarak anılıyor.

Söz konusu şikâyet dilekçesinin, ABD'nin Utah eyaletinde Korkmaz'a açılan kamu davasıyla bir bağlantısı bulunmuyor. Kamu davası 2021 tarihli iken Ayaslı'nın şikayet dilekçesi 12 Şubat 2019 tarihini taşıyor. Dilekçenin ardından birkaç duruşma yapıldığı, ancak davanın henüz bir karara bağlanmadığı görülüyor. Utah'taki kamu davasının iddianamesi dünden (21 Haziran 2021) itibaren basına yansımaya başladı.

Ayaslı'nın şikâyet dilekçesine ilişkin dava Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin olarak "Borajet'i almak için itibar suikasti, şantaj, iftira, tehdit" gibi iddiaları içerirken, Utah'ta Korkmaz hakkında açılan davasnın ana konusu; Türkiye bağlantılı 'kara para aklama' trafiği. İki dava, bir numaralı sanığın Sezgin Baran Korkmaz olması ve kara para aklama trafiğinde Borajet'in el değiştirmesinin de geçmesi nedeniyle birbiriyle karıştırılabiliyor.

Ayaslı'nın 18 Şubat 2019 tarihli şikâyet dilekçesinde 'RICO Şirketi'nin Borajet'i çok ucuza almak için bir "şantaj planı" başlattığı ve bu doğrultuda Türk medyasında Ayaslı hakkında karalayıcı bir medya kampanyası başlatıldığı öne sürüldü. Şikâyet dilekçesine Ayaslı'nın kendisinin itibarının "karalanması" için Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meydana gelen kaotik ortamın kullanıldığına dair iddiaları şöyle yansıtıldı:

"Çok gergin ve kaotik siyasi ortamı fırsat bilen RICO Şirketi Türk medyasındaki etkisi ve bağlantılarını şunlar için kullandı:

1- Dr. Ayaslı'yı yermek, iftira atmak ve karalamak için

2- Dr. Ayaslı'nın şirketinin itibarını kötülemek için

3- Borajet'in ticari itibarı da şunlar için kötülendi:

a-) Dr. Ayaslı'yı yalan bir şekilde terör ve darbe ile bağlantılandırmak için

b-) Dr. Ayaslı'nın iş ilişkilerini ve itibarını kaosa sürmek için

c-) Dr. Ayaslı'nın Borajet'teki hisselerini çok ucuza satması için."

İddianamede Sezgin Baran Korkmaz ve Ekim Alptekin'in Rico Şirketi'nin bağlantılarını kullanarak Türk medyasına Ayaslı, Borajet ve Ayaslı'nın yardım kuruluşları hakkında haberler yerleştirdiği iddia ediliyor. Teyit edilmeyen iddiaların yer aldığı ve daha önce de kamuoyuna yansıyan bu bölümde "Bülent Baskoy, Ergün Diler, Ersin Ramoğlu, Mahmut Övür, Söner Yalçın , Takvim, Sabah, Gazeteport, Cumhuriyet, Hürriyet ve Habertürk"ün adları öne sürülerek RICO Şirketi'nin yönlendirmesiyle Ayaslı, Borajet ve Ayaslı'nın yardım kuruluşları hakkında yalan haberler yapıldığı savunuldu. Bu iddialar doğrulanamadı, aksine Sezgin Baran Korkmaz, aleyhine çıkan bazı haberler hakkında, Hürriyet'in de aralarında bulunduğu bazı yayınlara yönelik olarak 'erişim engeli' kararı aldırdı.

Şikâyet dilekçesinde daha sonra bu haberlerin hem bahsi geçen yayınların internet sitelerinde, hem de başka haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Yalçın Ayaslı ayrıca RICO Şirketi'nin kendisini ve eşini basın yoluyla karalamanın yanı sıra şiddetle de tehdit ettiğini öne sürdü.

Özdil'in iddiaları

Ayaslı'nın dilekçesinde Uğur Dündar'ın adı geçmiyor. Yılmaz Özdil, paylaşımlarında Dündar'ın adını direkt olarak kullanmadı, ancak sosyal medyada, mesajlarının Dündar'ı ima ettiği konusunda yaygın kanaat oluştu.

Özdil dün akşam yaptığı Twitter paylaşımında, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” yazmıştı.

Tele 1'deki yayın sürerken Yılmaz Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Özdil’in iddialarına, o sırada TELE 1’de canlı yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

Dündar, Sözcü fazetesşnde köşe komşusu olan ve uzun süre birlikte program yaptığı Yılmaz Özdil için şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin."

Dündar, Özdil’in kendisine “değerli ağabeyim” diye mesaj attığını da ifade ederek, “Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz’sın” tepkisi gösterdi.