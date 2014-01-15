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Spor

UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA'nın yayınladığı listede Lionel Messi yer almazken Philipp Lahm en çok oyu alan isim oldu

15 Ocak 2014 20:28

UEFA'nın internet sitesinde 6 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlenen en iyi 11'de Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yer almaması dikkati çekti.

Daha önce üst üste 4 kez kazandığı FIFA Altın Top ödülünü bu yıl Cristiano Ronaldo'ya kaptıran Messi, UEFA'nın yılın en iyi 11'i kadrosunda da yer bulamadı.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 389 bin 253 oyla 4. sıradan listeye girdi.

Alman ekibi Bayern Münih'in 4 isimle en fazla futbolcu bulundurduğu listede, Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 2, Borussia Dortmund ve Arsenal ise birer oyuncuyla yer aldı.

Aday futbolcular arasında en fazla oyu toplayan isim ise 444 bin 252 ile Bayern Münih'ten Philipp Lahm oldu.

UEFA'nın yılın en iyi 11'inde yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Philipp Lahm, David Alaba (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Gareth Bale (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Mesut Özil (Arsenal), Franck Ribery (Bayern Münih)

Forvet: Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).


UEFA "Yılın En İyi 11"inde yer bulan futbolcuların aldıkları oylar şöyle:

1. Philipp Lahm: 444 bin 252

2. Cristiano Ronaldo: 420 bin 391

3. Franck Ribery: 398 bin 843

4. Mesut Özil: 389 bin 253

5. Manuel Neuer: 372 bin 148

6. David Alaba: 360 bin 535

7. Thiago Silva: 359 bin 349

8. Gareth Bale: 279 bin 468

9. Sergio Ramos: 273 bin 310

10. Zlatan İbrahimovic: 256 bin 7

11. Marco Reus: 231 bin 64.

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