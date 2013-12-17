UEFA, Fırat Aydınus'u elit hakemler statüsünden çıkardı

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, UEFA Hakem Kurulu tarafindan elit kategoriden birinci kategoriye düşürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında, 90. dakikada yarıda kesilen Beşiktaş - Galatsaray karşılaşmasını yöneten hakem Fırat Aydınus, UEFA'nın listesinde, elit hakemler listesinden 1. sınıf hakemler listesine düştü. Spor programlarında, yarıda kalan maçta kötü bir performans gösterdiği iddia edilen Aydınus, bazı Beşiktaş'lı taraftarların tepkisini çekmişti.

Maçın son dakikalarında Galatasaraylı Felipe Melo kırmızı kart görmüş, kartın ardından bir grup Beşiktaşlı taraftar sahaya girmişti. Beşiktaş Jimnastik Klubü, ertelenen maçtaki olaylar nedeniyle dört maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmıştı.

Fırat Aydınus'un listede gerilemesi ve Halis Özkahya'nın birinci kategoriye yükselmesiyle ile birlikte Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım ile bu klasmanda Türkiye'den hakem sayısı dört oldu. İkinci kategoride hiçbir hakem yer almazken Mete Kalkavan ve Barış Şimşek 3. kategoride yer almaya devam ediyorlar. Türkiye'den elit hakem kategorisinde sadece Cüneyt Çakır bulunuyor.