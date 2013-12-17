T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA, Fırat Aydınus'u elit hakemler statüsünden çıkardı

Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten Fırat Aydınus, UEFA Hakem Kurulu tarafindan birinci kategoriye düşürüldü

17 Aralık 2013 19:10

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, UEFA Hakem Kurulu tarafindan elit kategoriden birinci kategoriye düşürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında, 90. dakikada yarıda kesilen Beşiktaş - Galatsaray karşılaşmasını yöneten hakem Fırat Aydınus, UEFA'nın listesinde, elit hakemler listesinden 1. sınıf hakemler listesine düştü. Spor programlarında, yarıda kalan maçta kötü bir performans gösterdiği iddia edilen Aydınus, bazı Beşiktaş'lı taraftarların tepkisini çekmişti.

Maçın son dakikalarında Galatasaraylı Felipe Melo kırmızı kart görmüş, kartın ardından bir grup Beşiktaşlı taraftar sahaya girmişti. Beşiktaş Jimnastik Klubü, ertelenen maçtaki olaylar nedeniyle dört maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmıştı.

Fırat Aydınus'un listede gerilemesi ve Halis Özkahya'nın birinci kategoriye yükselmesiyle ile birlikte Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım ile bu klasmanda Türkiye'den hakem sayısı dört oldu. İkinci kategoride hiçbir hakem yer almazken Mete Kalkavan ve Barış Şimşek 3. kategoride yer  almaya devam ediyorlar. Türkiye'den elit hakem kategorisinde sadece Cüneyt Çakır bulunuyor.

ETİKETLER

fırat aydınushakemuefabeşiktaşgalatasaraytff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24