Altın Top Ödülü'nün sahibi Ronaldo

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisi tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun oldu.

İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen ödül töreninde 2013 yılının Ballon d'Or ödülü, diğer adaylardan Lionel Messi ve Franck Ribery'i geride bırakan Cristiano Ronaldo'ya verildi. Kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ödülüne ise, Almanya Kadın Milli Takımı Kalecisi Nadine Angerer layık görüldü.

Erkeklerde yılın teknik direktörü Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, kadınlarda ise yılın teknik direktörü Almanya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Silvia Neid seçildi. Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü ise, İsveç Milli Takımı formasıyla Almanya'ya attığı golle aday gösterilen İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in oldu.

FIFA Yılın Fair Play Ödülü de Afganistan Futbol Federasyonu'na verildi. Ayrıca kariyerinde 3 Dünya Kupası bulunan tek isim olan Brezilyalı efsane Pele'ye de Ballon d'Or onur ödülü verildi.

Öte yandan yılın 11'i ise şu şekilde belirlendi:

Yılın kalecisi: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Yılın en iyi defans oyuncuları: Phillip Lahm (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Dani Alves (Barcelona)

Yılın en iyi orta saha oyuncuları: Xavi (Barcelona), Iniesta (Barcelona), Franck Ribery (Bayern Münih).

Yılın en iyi forvetleri: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Zlatan Ibrahimovic (PSG).