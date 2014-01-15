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Spor

Dalga geçilen takım elbise Messi'ye 1 milyon Euro mu kazandırdı?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun yılın futbolcusu seçildiği ödül töreninde 1,500 Euro'luk kırmızı elbiseyi giymek için Dolce-Gabbana'dan 1 Milyon Euro aldı

15 Ocak 2014 11:07

Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödül töreninde 1.500 Euro'luk takım elbisesindeki renk seçimi çok eleştirilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin, bu kıyafeti giymesi karşılığı Dolce& Gabbana'dan 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun ipi göğüslediği 'Ballon d'Or ‘dünyada yılın futbolcusu’ ödül töreninde, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi de takım elbisesiyle ön plana çıktı.

Son yıllarda Ballon d'Or törenlerine giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Lionel Messi, bu kez 'elektrik kırmızısı' renkli elbisesiyle konuşuldu.

Arjantinli yıldız, elbise seçiminde doğal olarak kıyafet sponsoru Dolce&Gabbana'dan vazgeçmedi. Messi'nin giydiği takımın yaklaşık değeri ise 1.500 Euro'ydu.

Gecenin galibi Cristiano Ronaldo ise tıpkı Messi gibi klasik markası Dsquared'den giyindi. Portekizli'nin kostümünün değeri ise 3 bin Euro civarındaydı.

Herkes Messi'nin elektrik kırmızısı takımını eleştiri yağmuruna tutarken, İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo ilginç bir iddia ortaya attı. Arjantinli yıldızın anlaşmalı olduğu Dolce Gabbana'dan bu tip organizasyonlarda istenilen takımları giymek için ekstra para aldığını yazan gazete, Ballon d'Or gecesinde giydiği takım için 1 milyon Euro aldığını iddia etti.

 

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