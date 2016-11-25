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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

Fenerbahçe'nin ve Osmanlıspor'un üst tura çıkıp çıkmayacağı son hafta maçlarında belli olacak

25 Kasım 2016 15:49

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçlarının ardından 6'sı lider olmak üzere toplam 13 takım, üst tura yükselmeyi garantiledi, 22 ekip ise gruptan çıkma umudunu sürdürdü.

Ligde mücadele eden Türk takımlarından Fenerbahçe ve Osmanlıspor, son hafta öncesinde üst tura yükselme olasılıklarını sürdürürken, Atiker Konyaspor ise gruptan çıkma şansını yitirdi.

 

Fenerbahçe işi son haftaya bıraktı

 

A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Zorya'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti.

9 puanlı İngiltere temsilcisi Manchester United'ın önünde lider konumda bulunan sarı-lacivertli ekip, son maçında 8 Aralık Perşembe günü 7 puanlı Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak.

 

Osmanlıspor'un grubu karıştı

 

L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, beşinci maçında konuk olduğu Rumen ekibi Steaua Bükreş'e 2-1 yenilmesine rağmen son haftaya lider girdi.

Tüm takımların üst tur umudunu sürdürdüğü grupta 7 puanla ilk sırada yer alan başkent temsilcisini 6 puanlı üç takımdan Villarreal, Zürih ve Steaua Bükreş izliyor.

 

Konyaspor veda etti

 

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer Türk temsilcisi Konyaspor ise deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

 

Tur atlayan takımlar

 

B Grubu: APOEL-Olympiakos
C Grubu: Anderlecht-Saint-Etienne
D Grubu: Zenit
E Grubu: Roma
F Grubu: Genk-Athletic Bilbao 
G Grubu: Ajax
H Grubu: Shakhtar Donetsk
I Grubu: Schalke 04-Krasnodar 
K Grubu: Sparta Prag.

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