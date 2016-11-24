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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta geride kalırken, İtalyan temsilcileri Fiorentina evinde PAOK'a, Inter ise İsrail ekibi Beer Sheva'ya aynı sonuçlarla 3-2 yenildi

24 Kasım 2016 03:55

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları 11 grupta yapılan 22 maçla sona erdi. 

A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Zorya'yı Stoch ve Kjaer'in golleriye 2-0 geçerken, altıncı maçlar öncesinde üst tura çıkmak için büyük avantajın sahibi oldu.

H Grubu'nda sadece 1 puanı bulunan Konyaspor ise bir başka Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-0 mağlup olmakta kurtulamadı.

L Grubu'ndaki Osmanlıspor ise ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Steaua Bükreş'e 2-1 yenilmesine karşın, liderlik koltuğunu bırakmadı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları ve alınan sonuçlar

 

A Grubu

 

Fenerbahçe - Zorya: 2-0 (Goller: Stoch, Kjaer)

Manchester United - Feyenoord: 4-0 (Goller: Wayne Rooney, Mata, Ibrahimovic. Lingard)

B Grubu

 

Astana - APOEL: 2-1 (Goller: Anicic, Despotovic - Efrem)

Olympiakos - Young Boys: 1-1 (Goller: Fortounis - Horrau) 

C Grubu

 

FK Qabala - Anderlecht: 1-3 (Goller: Ricardinho - Tielemans, Bruno, Teodorczyk)

Saint-Etienne - Mainz: 0-0


D Grubu

 

Zenit - Maccabi Tel Aviv: 2-0 (Goller: Kokorin, Kerzhakov)

Dundalk-AZ Alkmaar: 0-1 (Gol: Weghorst)

E Grubu

 

Austria Wien - Astra Giurgiu: 1-2 (Goller: Rotpuller - Florea, Budescu)

Roma - Viktoria Plzen: 4-1 (Goller: Dzeko (3), Perotti - Zeman)

F Grubu

 

Athletic Bilbao - Sassuolo: 3-2 (Goller: Garcia, Aduriz, Lekue - Balenziaga, Ragusa)

Genk - Rapid Wien: 1-0 (Gol: Karelis)

G Grubu

 

Ajax - Panathinaikos: 2-0 (Goller: Schoene, Tete)

Celta Vigo - Standard Liege: 1-1 (Goller: Aspas - Laifis)

H Grubu

 

Gent - Braga: 2-2 (Goller: Coulibaly, Milicevic -  Stojiljkovic, Koka)

S.Donetsk - Konyaspor: 4-0 (Goler: Abdülkerim (kk), Dentinho, Eduardo, Bernard)

I Grubu

 

Krasnodar - Salzburg: 1-1 (Goller: Smolov - Dabbur)

Schalke 04 - Nice: 2-0 (Goller: Konoplyanka, Aogo)

J Grubu

 

Fiorentina - PAOK: 2-3 (Goller: Bernardeschi, Babacar - Shakhov, Djalma, Rodrigues)

Slovan Liberec - Karabağ: 3-0 (Goller: Vuch, Komlichenko 2)

K Grubu

 

Hapoel Beer Sheva - Inter: 3-2 (Goller: Maranhao, Nwakaeme, Sahar - Icardi, Brozovic)

Sparta Prag - Southampton: 1-0 (Gol: Nhamoinesu)

L Grubu

 

Zürih - Villarreal: 1-1 (Goller: Rodriguez, Soriano)

Steaua Bükreş Osmanlıspor: 2-1 (Goller: Golubovic, Tamas - N'Diaye)

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