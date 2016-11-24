Fenerbahçe 2-0 Zorya

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, Zorya’yı Şükrü Saracoğlu Stadı’nda konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 2-0 yenerek tur için avantaj yakaladı. Ukrayna ekibi ise Avrupa’ya veda etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla iç sahada oynadığı 3 maçta 9 puan toplamayı başardı.

Galatasaray derbisi sonrasında ilk maçına çıkan Fenerbahçe’de taraftarları takımını yalnız bıraktı. Büyük boşlukların olduğu tribünler ilk yarıda gol izleyemedi.

İkinci yarıya Emenike’yi kulübeye, Stoch’u sahaya alarak başlayan Dick Advocaat, değişikliğin meyvesini almayı başardı. 59. dakikada maçı izleyenler klasik Miroslav Stoch golüne şahit oldu! Slovak futbolcu ceza sahası dışından attığı nefis golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 67’yi gösterdiğinde Fenerbahçe’yi rahatlatan gol geldi! Ukrayna’daki maçın uzatma dakikalarında attığı nefis golle 1 puanı getiren Simon Kjaer, Alper’in kullandığı kornerde iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe skoru korumayı başarırken, Zorya’da Sobol, Alper Potuk’a yaptığı sert hareketten sonra ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem karttan sonra faulu kullandırmadan maçı bitirdi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Sow, Volkan Şen, Emenike

Zorya: Shevchenko, Sivakov, Chaykovskiy, Kamenyuka, Petriak, Kharatin, Kulach, Forster, Karavaev, Grechyskin, Sobol

Maçtan önemli dakikalar....

10. dakikada Skrtel'in kısa düşen pasına Vladyslav Kulach koştu ancak Volkan Demirel son anda müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.



15. dakikada Alper Potuk'un kullandığı kornerde Josef de Souza'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.



17. dakikada Zorya'da savunmanın hatasında topla buluşan Volkan Şen, hiç bekletmeden yerden pasını ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda bulunan Emmanuel Emenike'ye verdi. Emenike'nin gelişine çektiği şutta top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.



Emenike burada rakibinin üzerine gidebilir topu daha fazla sürebilirdi. Nijeryalı'dan yine kötü tercih...



21'de Rafael Forster'ın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi yükselen Oleksandr Karavayev'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.



25'te Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Moussa Sow kafayı kötü vurdu, top üstten auta gitti.

38'de Zorya gole çok yaklaştı. Sol kanattan Petryak'ın ortasına içeride Kulach vuramadı. Sağ tarafa açılan topu Karavayev yeniden ortaladı, seken topa son olarak gelişine Grechyshkin vurdu. Top üstten auta çıktı.



İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.



İkinci yarı başladı.

47'de Volkan Şen'in kullandığı kornerde Kjaer arka direğe doğru güzel bir aşırtma vuruş çıkardı, kaleci Shevchenko son anda topu çeldi.



50'de sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Şener, altıpasa kadar ulaşmayı başardı ancak müsait pozisyonda sol ayağıyla çok kötü vurdu.

64'te savunmadan seken topa altıpasın hemen dışında hareketlenen Moussa Sow, kayarak şutunu çekti ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.



67'de Alper Potuk'un sağ kanattan kullandığı serbst vuruşta Kjaer kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

86'da Sow çıktı, yerine Advocaat'ın uzun süredir "Performansından memnun değilim" dediği Salih Uçan girdi. Advocaat Salih için son basın toplantısında "Artık daha iyi çalışıyor ama Aatif gibi henüz kendisini gösteremedi" demiş, oyuncusunun gelişimine vurgu yapmıştı.



90 dakika 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona ererken, Fenerbahçe 10 puana yükseldi, Zorya ise 2 puanda kaldı.

Kanarya 9 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Bu sürede 8 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe, Kadıköy'de son olarak 17 Eylül 2015'te Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 6 karşılaşmada da Avrupalı rakiplerini eli boş gönderdi. Fenerbahçe, namağlup serisini yakaladığı 8 müsabakada ise savunmasıyla ön plana çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde sadece 3 gol gördü.