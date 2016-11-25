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Spor

Konyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Konyaspor, Shakhtar Donetsk maçından 4-0 mağlup ayrıldı

25 Kasım 2016 01:58

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Konyaspor deplasmanda, Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı maçtan 4-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, Arena Lviv'de Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. 

Maçın genelinde daha etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 10. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kendi kalesine, 36. dakikada da eski Beşiktaşlı Dentinho'nun attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. 

66. dakikada Srna'nın asistinde Eduardo da Silva'nın attığı golle farkı 3'e çıkartan Shakhtar, 74. dakikada Bernard'ın attığı golle skoru ilan etti. 

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