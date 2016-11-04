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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarında en farklı galibiyeti Mainz'i 6-1 yenen Anderlecht alırken, Athletic Bilbao'nun Genk'i 5-3 mağlup ettiği maç en gollü karşılaşma oldu

04 Kasım 2016 04:00

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları 12 grupta oynanan 24 karşılaşma ile sona erdi. 

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederken, Konyaspor, Portekiz deplasmanında Braga'ya 3-1 mağlup oldu.

Osmanlıspor ise güçlü İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-1 mağlup ederek, büyük bir sürprize imza attı.
 

 

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

 

A GRUBU

 

Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United 
Zorya 1 - 1 Feyenoord

 

B GRUBU

 

Astana 1 - 1 Olympiacos
APOEL 1 - 0 Young Boys

 

C GRUBU

 

Anderlecht 6 - 1 Mainz
Qabala 1 - 2 Saint-Etienne

 

D GRUBU

 

Maccabi Tel Aviv 0 - 0 AZ Alkmaar
Zenit St. Petersburg 2 - 1 Dundalk

 

E GRUBU

 

Astra Giurgiu 1 - 1 Viktoria Plzen
Austria Wien 2 - 4 Roma

 

F GRUBU

 

Athletic Bilbao 5 - 3 Genk
Sassuolo 2 - 2 Rapid Wien

 

G GRUBU


Ajax 3 - 2 Celta Vigo
Panathinaikos 0 - 3 Standard Liege


H GRUBU


Braga 3 - 1 Konyaspor
Gent 3 - 5 Shakhtar Donetsk

 


I GRUBU


Nice 0 - 2 Salzburg
Schalke 04 2 - 0 Krasnodar


J GRUBU

 

Fiorentina 3 - 0 Slovan Liberec
PAOK FC 0 - 1 Karabağ

 

K GRUBU


Southampton 2 - 1 Inter
Sparta Prag 2 - 0 Hapoel Beer Sheva


L GRUBU

 

FC Zürich 0 - 0 Steaua Bükreş
Villarreal 1 - 2 Osmanlıspor

 

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