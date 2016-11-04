UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları 12 grupta oynanan 24 karşılaşma ile sona erdi.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederken, Konyaspor, Portekiz deplasmanında Braga'ya 3-1 mağlup oldu.
Osmanlıspor ise güçlü İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-1 mağlup ederek, büyük bir sürprize imza attı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
A GRUBU
Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United
Zorya 1 - 1 Feyenoord
B GRUBU
Astana 1 - 1 Olympiacos
APOEL 1 - 0 Young Boys
C GRUBU
Anderlecht 6 - 1 Mainz
Qabala 1 - 2 Saint-Etienne
D GRUBU
Maccabi Tel Aviv 0 - 0 AZ Alkmaar
Zenit St. Petersburg 2 - 1 Dundalk
E GRUBU
Astra Giurgiu 1 - 1 Viktoria Plzen
Austria Wien 2 - 4 Roma
F GRUBU
Athletic Bilbao 5 - 3 Genk
Sassuolo 2 - 2 Rapid Wien
G GRUBU
Ajax 3 - 2 Celta Vigo
Panathinaikos 0 - 3 Standard Liege
H GRUBU
Braga 3 - 1 Konyaspor
Gent 3 - 5 Shakhtar Donetsk
I GRUBU
Nice 0 - 2 Salzburg
Schalke 04 2 - 0 Krasnodar
J GRUBU
Fiorentina 3 - 0 Slovan Liberec
PAOK FC 0 - 1 Karabağ
K GRUBU
Southampton 2 - 1 Inter
Sparta Prag 2 - 0 Hapoel Beer Sheva
L GRUBU
FC Zürich 0 - 0 Steaua Bükreş
Villarreal 1 - 2 Osmanlıspor