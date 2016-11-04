UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 4 Kasım spor ekranı

4 Kasım Cuma günü aralarında Galatasaray-Başakşehir maçının da olduğu Avrupa ligleri, NBA ve THY Euroleague karşılaşmaları, ATP Paris ve Snooker yarı final mücadeleleri yaşanacak