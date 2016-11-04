Fenerbahçe dünya devi Manchester United'ı dize getirdi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United’ı konuk etti. Fenerbahçe ilk maçta 4-1 yenildiği Manchester United'ı Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü Wayne Rooney'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, grupta liderliğe yükseldi.



Grubun diğer maçında Feyenoord, Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetti. Fenerbahçe, henüz maçın başında Senegalli golcüsü Sow'un harikulade rövaşatasıyla 1-0 öne geçti.

Oyunun geri kalanı Manchester United'ın üstünlüğüyle geçilirken, skor değişmedi ve ilk yarı Fenebahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Manchester United ataklarına karşı başarılı savunma sergileyen Fenerbahçe, Jeremain Lens'in 59. dakikada attığı golle, skoru 2-0'a taşıdı.

Maçın bitimine 1 dakika kala Manchester United'ın suskun golcüsü Wayne Rooney'in golü skoru belirledi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İki takımın 11'leri

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, Jeremain Lens

Manchester United: David de Gea, Marcos Rojo, Paul Pogba, Anthony Martial, Daley Blind, Marcus Rashford, Ander Herrera, Luke Shaw, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian, Wayne Rooney

2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı orta ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Moussa Sow'un rövaşatasında top kaleci David De Gea'nın bakışları arasında ağlarla buluşuyor 1-0.

8. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Wayne Rooney geçiyor. Rooney'nin ortasını savunmasına yardımda gelen Moussa Sow, kafayla uzaklaştırıyor.

21. dakikada Martial'ın ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Wayne Rooney, şut açısı ararken son anda araya giren Martin Skrtel, topu kornere uzaklaştırıyor.

29. dakikada hızlı gelişen atağımızda orta sahada topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, yerden pasını sol kanatta bulunan Volkan Şen'e veriyor. Volkan Şen hiç bekletmeden ortasını arka direkte bulunan Jeremain Lens'e yapmak istiyor ancak Lens, bu ortaya dokunamadı.

45. dakikada Josef De Souza'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasında top arka direkte bulunan Moussa Sow'a geliyor. Sow'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Martial'n sol kanattan yaptığı orta ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Wayne Rooney'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

Karşılaşmanın önemli anları

59. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in Mehmet Topal'a yaptığı faulün ardından ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in çektiği şut kaleci David De Gea'nın solundan ağlarla buluşuyor 2-0.

69. dakikada Jeremain Lens'in yerden pası ile altıpasın hemen dışında topla buluşan Emmanuel Emenike'nin çektiği şut kaleci David De Gea'nın ayaklarından dönüyor.

72. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Zlatan Ibrahimovic geçiyor. Ibrahimovic'in çektiği şut barajdan dönüyor.

75. dakikada Emmanuel Emenike'nin ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şuta kaleci David De Gea iki hamlede sahip oluyor.

78. dakikada Alper Potuk'un pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens, yerden pasını arka direğe hareketlenen Emmanuel Emenike'ye vermek istedi ancak Emenike bu pasa yetişemedi.

89. dakikada Ander Herrera'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Wayne Rooney'nin çektiği sert şut Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor 2-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.