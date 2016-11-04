Osmanlıspor, İspanya'dan lider dönüyor

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

İlk maçta 2-2 berabere kalan Villarreal-Osmanspor maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetti.

Osmanlıspor maçın henüz 8. dakikasında Webo'nun attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin atakları sonuç vermezken, ilk yarı 1-0 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Villarreal ikinci yarının başında 48. dakikada Rodrigo Hernandez'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Oyunu kendi sahasında kabul eden ve hızlı ataklarla rakibinin üstüne giden Osmanlıspor, Rumen golcü Rusescu'nun golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Liderlik geldi

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Osmanlıspor liderliğe yükselirken, Villarreal 5 puanla ikinci, FC Zürih aynı puanla üçüncü ve Steaua Bükreş ise 3 puanla grupta sonuncu oldu.