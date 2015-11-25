Uçak krizi futbola sıçradı, kulüpler Antalya kamplarını iptal ediyor

Türkiye'nin Suriye sınırında hava sahasını ihlâl eden Rus savaş uçağını düşürmesinin yankıları sürüyor. Rus kulübü Rostov, Ocak ayında yapacağı Antalya kampını iptal ettiğini duyurdu.

Rostov Kulübü Başkan Yardımcısı Alexander Shikunov, Ocak ayında Antalya'da gerçekleştirmeyi planladıkları hazırlık kampının iptal edildiğini açıkladı. ITAR-TASS Haber Ajansı'na konuşan Shikunov, son yaşanan gelişmelerden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Rus kulüpleri, son dönemde hazırlık kampı için Antalya'ya yoğun ilgi gösteriyordu. Shikunov birçok kulübün Antalya yerine başka alternatif aradığı bilgisini verdi.

Bir başka Rusya ekibi Amkar Perm de Antalya'da daha önce ayarladığı hazırlık kampını iptal etmeyi düşünüyor. Kulübün yöneticilerinden Denis Maslov, "Kış aylarında üç ayrı dönemde Türkiye'de kamp yapmak istiyorduk. Fakat son yaşananların ardından rotamızı İspanya veya İsrail'e çevirdik" dedi.

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal eden Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yapmıştı.