"Rusya, Türkiye ile ortak mücadeleye hazır"



Fransa'daki Rusya Büyükelçisi Aleksandre Orlov, ortak bir askeri komuta altında Rusya'nın ABD, Fransa ve Türkiye ile IŞİD'e karşı birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransa'da Europa 1 Radyosu'na konuşan Orlov, "Böyle bir koalisyon mümkün" diyerek koalisyonun farklı şekillerde olabileceğini ifade etti. Orlov, "Koordinasyon kesinlikle gerekli. Ancak biz mücadeleye devam etmeye ve IŞİD'e darbe indirmeyi planlamaya hazırız" diye sözlerini sürdürdü.

Orlov, Moskova'nın Türkiye'nin de katılımını onaylayıp onaylamayacağına ilişkin soruyu "Eğer Türkiye bunu isterse, Moskova bundan elbette memnun olur" şeklinde yanıtladı.

Rusya, Suriye'de eylül ayından beri hava operasyonları düzenliyor. Rus uçaklarının sadece IŞİD'i hedef almadığını söyleyen Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik bir süredir devam ediyor.