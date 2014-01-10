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Üç eski bakan hakkındaki fezleke Ankara’ya gitti mi?

Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili fezlekelerin Ankara'ya 1 hafta önce ulaştığı öne sürülüyor

10 Ocak 2014 16:04

CHP’nin “Fezlekeler Meclis’e neden gelmedi” tepkisinin ardından, üç eski bakan hakkında 26 klasörlü fezlekenin bir hafta önce Ankara’ya gönderildiği iddia edildi.

Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve şüphelileri arasında eski bakanlar Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan'ın oğullarının da olduğu rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmayla  ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Operasyonun başladığı 17 Aralık'tan iki gün sonra gönderilen üç eski bakan hakkındaki fezlekelerin 3 Ocak 2014 tarihinde Ankara’ya ulaştığı öne sürüldü.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçtiğimiz günlerde "Üç haftayı geçti, hâlâ fezlekeler gelmedi. Meclis o fezlekeleri bekliyor" demişti.

 

Toplam 26 klasör

 

Cumhuriyet savcısı Celal Kara tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan ve Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış hakkında fezleke hazırlanmıştı. 20 Aralık'ta Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden gönderilen fezlekeler daha sonra fiziki olarak da iletilmişti. Üst yazıyla gönderilen ve 26 klasör olduğu öğrenilen fezlekelerin kapsamının oldukça geniş olduğu öğrenildi.

 

Bütün belgeler var

 

Bakanlar hakkındaki neredeyse tüm iddia ve belgeleri kapsayan "İddia edilen suça ilişkin evraklar" ayrı ayrı klasörler halinde hazırlandı. Klasörlerde, ev ve ofis aramalarında ele geçirilen belgeler, sadece bir klasörlük telefon tapeleri ile teknik, fiziki takip tutanakları yer aldı. Savcılık ayrıca, dokümanlara ilişkin ayrıntılı bir liste hazırladı. Bununla birlikte, fezlekelerin Meclis'e ulaşmadığı yönündeki beyanatlar, "Belgelerin ulaşmadığı söylenerek, belgeler üzerinde oynama mı yapılıyor" sorununu akıllara getirdi.

 

Soruşturma başlatacağım

 

Öte yandan, yolsuzluk soruşturması kapsamında Emniyet'te yaşanan tasfiyeler soruşturmayı ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Yeni görevlendirmeler sonrasında, savcının talimatlarının yerine getirilmesi konusunda aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, savcı Kara'nın dokuz şüpheli hakkındaki bir işlemiyle ilgili bir hafta önce yazdığı basit talimata bile cevap verilmedi. Savcının en sonunda, "İşlem yapmamaya devam ederseniz hakkınızda soruşturma başlatacağım" ifadelerini içeren bir yazı göndermesi üzerine talimatların yerine getirildiği öğrenildi.

 

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