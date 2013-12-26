T24 LogoT24 Logo
Politika

Güler: Keşke bu hançeri başkası vursaydı, hakkımı helal etmiyorum

Muammer Güler: Kamuoyu bu operasyonun hangi amaçla gerçekleştirildiğini biliyor

26 Aralık 2013 15:18

Oğlu Barış Güler’in yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanmasının ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, soruşturmayla ilgili olarak, “keşke bu operasyonla bizleri bu kendisine daha önce de ifade ettim bu yanlış hareket başka yerden gelmiş olsaydı keşke bu hançeri başkaları vursaydı. Onlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı devir teslim töreninde Muammer Güler görevini Efkan Ala’ya devretti.

Muammer Güler’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Yaptığımız hiçbir gayriyasal hiçbir işimiz olmamıştır. Olmam, buna da asla geçit vermem.

Dönem sürecinde çözüm sürecinin çok anlamı vardır. Bu çerçeve içinde çalışmalar çözüm sürecine yönelik gerçekleştirilmeye çalışıldı. Özellikle bugün çözüm sürecini ısrarla sürmesi, korunması gerektiğini ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte seçim süreci yaşanacaktır.

Beklediğimiz tek şey kanuna uygun hukuka uygun, kanuni delillerle, hazırlanmış tuzaklanmamış dosyaların önümüze konmasını bekliyoruz. Kamuoyu bu operasyonunu hangi amaçla gerçekleştirildiğini biliyor.  Son sözüm keşke bu operasyonla bizleri bu kendisine daha önce de ifade ettim bu yanlış hareket başka yerden gelmiş olsaydı keşke bu hançeri başkaları vursaydı. Onlara hakkımı helal etmiyorum.

 

ETİKETLER

muammer gülerbarış güleryolsuzlukrüşvetali ağaoğluakpfatihbelediyebakanoğulakdoğanyükselirpiyasaoperasyonzafer çağlayanmuammer gülermustafa demiregemen bağışerdoğan bayraktar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24