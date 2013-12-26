Güler: Keşke bu hançeri başkası vursaydı, hakkımı helal etmiyorum

Oğlu Barış Güler’in yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanmasının ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, soruşturmayla ilgili olarak, “keşke bu operasyonla bizleri bu kendisine daha önce de ifade ettim bu yanlış hareket başka yerden gelmiş olsaydı keşke bu hançeri başkaları vursaydı. Onlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı devir teslim töreninde Muammer Güler görevini Efkan Ala’ya devretti.

Muammer Güler’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Yaptığımız hiçbir gayriyasal hiçbir işimiz olmamıştır. Olmam, buna da asla geçit vermem.

Dönem sürecinde çözüm sürecinin çok anlamı vardır. Bu çerçeve içinde çalışmalar çözüm sürecine yönelik gerçekleştirilmeye çalışıldı. Özellikle bugün çözüm sürecini ısrarla sürmesi, korunması gerektiğini ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte seçim süreci yaşanacaktır.

Beklediğimiz tek şey kanuna uygun hukuka uygun, kanuni delillerle, hazırlanmış tuzaklanmamış dosyaların önümüze konmasını bekliyoruz. Kamuoyu bu operasyonunu hangi amaçla gerçekleştirildiğini biliyor. Son sözüm keşke bu operasyonla bizleri bu kendisine daha önce de ifade ettim bu yanlış hareket başka yerden gelmiş olsaydı keşke bu hançeri başkaları vursaydı. Onlara hakkımı helal etmiyorum.