"Üç belediye başkanı karar aldı, Erdoğan'ın talebine rağmen istifa etmeyecekler!"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 3 belediye başkanının aralarında anlaşarak istifa etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

CNN Türk canlı yayında konuşan Selvi, istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un birlikte hareket ettiklerini söyledi.

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"Hem AK Parti hem de kamuoyu açısından yıpratıcı bir hâl almaya başladı"

Selvi, "Hava sürekli değişiyor. Dünden bugüne farklı bir iklim oluştu. 3 belediye başkanının aralarında bir iletişim kurulduğu, beraber hareket ettikleri ve istifa etmeme kararı aldıkları haberleri geliyor. Hem AK Parti hem de kamuoyu açısından yıpratıcı bir hâl almaya başladı. Bu süreç uzadıkça kamuoyunda bir yorgunluk oluşmaya başladı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevden ayrılmaları istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarıyla ilgili olarak "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği neyse yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün Bosna-Hersek ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Biz işimize devam ediyoruz" demişti.

AKP’den şimdiye dek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etmişti.