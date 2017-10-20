Erdoğan'ın belediye başkanlarına 'gereği yapılacak' demesinin arkasında 'dosya' hazırlığı mı var?

İstifa iddialarıyla gündemde olan Ankara, Balıkesir ve Bursa belediye başkanları için “gereği ne ise yapılacak” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz durumunda 2 günde hallederiz” dediği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’de Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili istifa krizi sürüyor. Polonya dönüşünde gazetecilerin “Başkanlar istifa etmemekte direnirlerse ne olacak” sorusu üzerine “Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısında “Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız (İstanbul, Düzce, Niğde) istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler” dedi. Aksi takdirde “gereğinin yapılacağını” dile getiren Erdoğan, “Çünkü yetkili kurullarımız, bu konuyla ilgili kararını vermiştir. Şu anda bizim sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil tam aksine teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu bir karar sürecidir. Bu karar sürecini biz kendileriyle de değerlendirdik ve ona göre de burada böyle bir adımın atılmasının gereğini söyledik. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu bir davadır. Dolayısıyla bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik” açıklamasını yaptı.



Dosyaları hazırlandı



Belediye başkanlarının istifa etmemesi olasılığına karşılık çeşitli seçenekler üzerinde duran AKP yönetimi, önce belediye başkanlarının partiden ihracını değerlendirdi. Ancak partiden ihraç edilmeleri durumunda bağımsız belediye başkanı olarak görevlerini sürdürmelerinin sıkıntıyı ortadan kaldırmayacağı hesabı yapılarak bu kez İçişleri Bakanlığı’nın haklarında soruşturma başlatarak görevden alınmaları formülü benimsendi. Erdoğan’ın, son MKYK toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz halinde 2 günde hallederiz” dediği öğrenildi. Erdoğan, geçen cuma günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptı. İl başkanları toplantısının ardından hafta sonu Uğur ile Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. AKP kulislerinde, bu görüşmeye Melih Gökçek’in de katıldığı konuşuluyor. İstifa etmemeleri durumunda 3 başkanla ilgili dosyalarla nasıl bir işlem yapılacağı merak ediliyor.



Gökçek de saraya geldi



Erdoğan’ın istifası için üç kez ismini söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Erdoğan’ın Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğine geldi. Gökçek’in bakanların da yer aldığı protokolle birlikte yemeğe davetli olduğu öğrenildi. Öte yandan basın toplantısında Erdoğan’a belediye başkanlarının istifa etmemesi durumunda “Bedeli ağır olur” sözleri de soruldu. Polonya dönüşü uçakta yapılan söyleşinin ardından, dün birçok gazetenin “Neticesi ağır olur”, “Bedeli ağır olur” ifadeleri ile manşetlerine yansıyan sözleri ile ilgili olarak Erdoğan, “Çok tehlikeli sorular soruyorsun ya. Ben ‘bedeli ağır olur’ demedim. ‘Gereği neyse yapılır’ dedim” diye konuştu.